﻿Rettung für VNG: Was auf den Anteilseigner Leipzig zukommen kann

Leipzig. Der Leipziger Gashändler Verbundnetzgas (VNG) muss nicht wie der Düsseldorfer Gasimporteur Uniper verstaatlicht werden, um zu überleben. Diese Nachricht sorgt bei der Aktiengesellschaft aus der Braunstraße 7 und den Anteilseignern für Erleichterung. Möglich wurde dies, weil der Bund einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag zusicherte, um Zahlungsprobleme bei VNG zu lösen, die durch den russischen Gas-Lieferstopp entstanden sind.

Dadurch kann eine Beteiligung des Bundes an VNG vermieden werden. Berlin knüpft die Hilfe allerdings an die Voraussetzung, dass VNG weitere Verluste selbst trägt und auch die Anteilseigner einspringen.

Somit steht weiter die Frage im Raum, welche Kosten auf die Anteilseigner, insbesondere die an VNG beteiligten ostdeutschen Kommunen, zukommen. Aktuell will dazu bei VNG niemand etwas sagen. Und auch die Stadt Leipzig hält sich bedeckt. „Wir äußern uns dazu erst einmal nicht“, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Unternehmen will über Verluste informieren

VNG gehört zu gut 74 Prozent dem Energiekonzern EnBW in Karlsruhe, knapp 22 Prozent halten ostdeutsche Stadtwerke über die Beteiligungsgesellschaft VUB. Dort heißt es nur, dass in der kommenden Woche eine Hauptversammlung stattfindet und das Thema dabei auf den Tisch kommen wird. Was so viel bedeutet, dass VNG auf der Hauptversammlung der Anteilseigner die Verluste beziffert, die dem Importeur durch die Nichtbedienung zweier Lieferverträge entstanden sind.

Bekanntlich musste VNG nach dem Ausfall von Lieferungen aus Russland Erdgas teuer auf dem Weltmarkt einkaufen, um seinen Verpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Industriekunden gerecht zu werden. Bei der VUB verweist man auf frühere Äußerungen zu dem Thema, wonach sich die Anteilseigner für den sicheren Fortbestand von VNG als „größter Lieferantin zahlreicher Stadtwerke und systemrelevante Inhaberin der Gas-Verteilinfrastruktur in Ostdeutschland“ einsetzen würden. Erst wenn es „valide Ergebnisse gibt, werden wir alle Optionen mit der gebotenen Gründlichkeit ausloten und danach kommunizieren“.

„VNG ist eines der wichtigsten Unternehmen im Osten“

„Natürlich steht die Frage einer Kapitalerhöhung im Raum“, sagt der Leipziger Stadtrat Sven Morlok. Denn ohne könne kein Geld zum Ausgleich der VNG-Verluste aufgebracht werden, so das FDP-Mitglied. Wenn die Summe, die VNG benötige, auf dem Tisch sei, müsse entschieden werden, ob und wie sich Leipzig als Anteilseigner beteilige. „VNG ist eines der wichtigsten Unternehmen im Osten“, betont Morlok. Dass sich die Messestadt als Sitz der VNG beteiligen werde, steht für den ehemaligen Wirtschaftsminister des Freistaates Sachsen außer Frage. Wichtig sei ihm, nichts zu überstürzen. „In diesem Jahr muss da nichts mehr entschieden werden.“

Die Stadt Leipzig hält 7,46 Prozent der Anteile. Rein rechnerisch: Sollte Verbundnetzgas einen Zuschuss von 100 Millionen Euro benötigen, dann zahlt die Stadt Leipzig 7,46 Millionen Euro, will sie weiter wie im bisherigen Umfang an VNG beteiligt bleiben. Zahlt sie weniger, werden Anteile an VNG sicher von anderen übernommen.

Im Haushalt gibt es bereits einige Unbekannte

Bei der Stadt Dresden mit 6,47 Prozent Anteilen sind es 6,47 Millionen Euro. Die höchste Summe muss EnBW als größter Aktionär mit rund 74 Prozent der VNG-Anteile zahlen. Weiter rein rechnerisch: Sollten die Anteilseigner 500 Millionen Euro zuschießen müssen, heißt das für Leipzig, dass die Stadt 37,3 Millionen Euro aufbringen muss. Bei einer Milliarde Euro Verlust sind es beachtliche 74,6 Millionen Euro allein für Leipzig.

Stadtrat Morlok rechnet mit einer zweistelligen Millionen-Summe, die auf die Kommune zukommt. Egal wie hoch der Bedarf ausfalle, sagt er, für Leipzig komme das mehr als ungelegen, da es im Haushalt allein durch die Energiekrise und das 49-Euro-Ticket eine Menge von Unbekannten gebe, so der Liberale. „Niemand weiß genau, wo die Reise hingeht.“ Deshalb sei es gut, dass die Anteilseigner bis Ende Januar Zeit haben, sich zu entscheiden.