﻿Darum gibt es in Leipzig immer weniger Notärzte

Immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte wollen im Rettungsdienst arbeiten. Was sind die Gründe, und was kann dagegen getan werden?

Leipzig. Unbesetzte Notarztdienste sorgen zunehmend für Probleme in Leipzig. Der aktuelle Dienstplan liegt der LVZ vor – er weist etliche Lücken auf. Der koordinierende Arzt weist in dem Dokument explizit auf die Möglichkeit hin, Schichten nur zum Teil zu besetzen, damit nicht ganze Dienste ausfallen müssen. „Jede Stunde zählt“, heißt es da. Eigentlich sollten in der Messestadt tagsüber sieben und nachts fünf Notarztfahrzeuge besetzt sein; es gibt aber immer mehr Tage, an denen das nicht mehr klappt. „Die Bereitschaft von Ärztinnen und Ärzten zur Teilnahme am Notarztdienst ist stark rückläufig, aktuell nehmen in Sachsen nur etwa die Hälfte der dafür Qualifizierten auch Dienste wahr“, erklärt Dr. Ralph Schröder, ärztlicher Leiter für den Rettungsdienst bei der Branddirektion Leipzig. „Auch in der Stadt Leipzig können nicht immer alle Notarzteinsatzfahrzeuge zu den vorgesehenen Zeiten besetzt werden.“