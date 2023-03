﻿Rettungsdienste in Leipzig: Geld allein hilft nicht

Leipzig. Mehrere Millionen Euro sollen in einen modernen Rettungsdienst für die Stadt Leipzig fließen. Die Bereiche werden neu zugeschnitten, es werden Fahrzeuge gekauft und Gebäude errichtet. All das ist richtig, um das hiesige Rettungswesen zeitgemäß aufzustellen und auch als attraktiven Arbeitgeber auszustatten. Alle Bemühungen werden jedoch untergraben, wenn sich ein großes Problem nicht endlich bessert. Ein Problem, für das nicht „der Staat“ oder „die Stadt“ zuständig ist, sondern jeder Einzelne von uns.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder werden in Deutschland Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten attackiert. In Leipzig ist noch der Angriff auf einen Rettungswagen während einer Party an der Sachsenbrücke im Sommer 2021 in Erinnerung. Das Team des Fahrzeugs war dorthin gerufen worden, um einen Verletzten zu versorgen. Doch statt eine Gasse zu bilden und für Platz zu sorgen, bewarfen einige Besucher den Rettungswagen mit Steinen. Auch im Alltag werden Besatzungen von Blaulicht-Fahrzeugen oftmals respektlos behandelt. Mancher dreht schon durch, wenn mal ein Notarzt die Einfahrt blockiert, um ein Menschenleben zu retten. Der eine oder andere Krawallmacher sollte also endlich sein eigenes Verhalten ändern. Das kostet keine Millionen – ist aber genauso wichtig.