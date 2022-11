﻿Reudnitz in Zahlen: Ein Ortsteil, der jünger wird und grün wählt

Wie viele Menschen leben in Reudnitz-Thonberg? Was verdienen sie? Welche Parteien wählen sie? Wie entwickeln sich die Mieten? Und wie viele Tischtennisplatten gibt es in dem Leipziger Ortsteil? Ein Blick in die Statistik.

Leipzig. Statistisch gesehen teilen sich die Einwohner von Reudnitz-Thonberg zwar mit 3262 Menschen je nur eine öffentliche Tischtennisplatte. Aber das ist im Vergleich ein guter Wert! In der Südvorstadt beispielsweise steht jeweils für 5256 Personen nur eine Platte zur Verfügung, Grünau stellt ein solches Sportgerät pro 4281 Menschen bereit. Und an Plagwitz' Tischen drängeln sich theoretisch jeweils sogar 5533 Spielerinnen und Spieler. Höher als in Reudnitz-Thonberg ist die Tischtennisplatten-Dichte indes in zwei Nachbarortsteilen: Stötteritz kommt auf eine Platte pro 2980 Einwohner, Neustadt-Neuschönefeld gar auf einen Tisch für je 1910 Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rasantes Bevölkerungswachstum seit 2001

In absoluten Zahlen verteilen sich in Reudnitz-Thonberg sieben öffentliche Tischtennisplatten auf eine Gesamtfläche von 203 Hektar – und auf 22.836 Einwohner. Der Stadtteil gehört zu denen in Leipzig, die nach den Daten des

Leipziger Amts für Statistik und Wahlen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

in den vergangenen zwei Jahrzehnten am stärksten gewachsen sind. Während Leipzig als Ganzes zwischen 2001 und 2021 immerhin beachtliche 22,1 Prozent Bürgerinnen und Bürger dazugewonnen hat, waren in Reudnitz-Thonberg 2021 um 47,2 Prozent mehr Leute gemeldet als 20 Jahre zuvor.

Den Großteil des Bevölkerungswachstums trugen Menschen im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahren bei. Das Durchschnittsalter sank in der Zeitspanne um gut vier Jahre: 2001 betrug es 40,6 und zwei Jahrzehnte später 36,5. Das Stadtviertel unterbot dabei durchweg den Mittelwert im gesamten Leipziger Stadtgebiet, der 2001 bei 43,6 Jahren und 2021 bei 42,4 lag.

Die Altersstruktur erklärt, warum überdurchschnittlich viele Einwohner von Reudnitz-Thonberg – nämlich 69 Prozent – ihren Lebensunterhalt 2021 hauptsächlich aus einem Erwerbseinkommen bezogen. In ganz Leipzig lag der Anteil im selben Jahr bei 62 Prozent. Besonders heraus sticht der Ortsteil durch seine vergleichsweise geringe Rentnerquote von 9 Prozent. Stadtweit standen hingegen vergangenes Jahr 28 Prozent Rentner und Pensionäre zu Buche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die hohe Erwerbsquote führt zu einem Durchschnittseinkommen, das im Leipzig-Vergleich hoch ausfällt. Pro Person haben die Menschen in Reudnitz-Thonberg 2021 monatlich netto 1700 Euro bekommen, im gesamten Stadtgebiet waren es im selben Jahr im Mittel 1592 Euro.

Ein hohes Einkommen ist in Reudnitz-Thonberg allerdings auch zunehmend nötig, um sich die steigenden Mieten leisten zu können. Im Ortsteil wachsen sie noch schneller als im Leipzig-Schnitt: von 5,61 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete 2017 auf 6,92 Euro im Jahr 2021. Zum Vergleich: Im städtischen Mittel kletterten sie in den vier Jahren von 5,62 Euro auf 6,47 Euro.

Im Durchschnitt setzt sich ein Haushalt in Reudnitz-Thonberg aus 1,6 Personen zusammen. 8731 Menschen wohnten im Viertel 2021 alleine – 63,1 Prozent aller Haushalte. 6196 Bürgerinnen und Bürger leben zu zweit: Die 3098 Wohnungen entsprechen 22,4 Prozent der Haushalte. Lediglich 272 Wohneinheiten – 2 Prozent – beherbergen fünf oder mehr Menschen.

Grüne Partei zuletzt stets Wahlsiegerin

In den jüngeren Wahlen dominierten in dem Stadtteil stets Bündnis 90/Die Grünen, bei der Bundestagswahl 2021 zuletzt mit 31,1 Prozent. Auch die Linke blieb hier in den vergangenen Jahren stark – gegen den Bundestrend. In den 2010er-Jahren war die Linkspartei meist stärkste Kraft. In den Nullerjahren wählte das Viertel bei Bundestags- und Stadtratswahlen mehrheitlich SPD, gab bei Landtagswahlen jedoch der CDU den Vorzug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bemerkenswert schnitt bei den drei Wahlen von 2019 die Satirepartei Die Partei ab – mit 4,3 bis 9,8 Prozent holte sie durchweg mehr Stimmen als die FDP, was sich bei der Bundestagswahl 2021 aber nicht wiederholte. Für die AfD ist Reudnitz-Thonberg hingegen kein gutes Pflaster. Die Bundestagswahl 2017 ist die einzige Wahl, bei der die Partei mit 10,8 Prozent ein zweistelliges Ergebnis einfuhr. Vier Jahre später sackte die AfD auf 7 Prozent ein, obwohl ihr Resultat in ganz Leipzig 13,3 Prozent betrug.

Lesen Sie auch

In seinen heutigen Ausmaßen existiert Reudnitz-Thonberg seit 1992. Bei der damaligen kommunalen Neugliederung ging ein kleiner nördlicher Teil des einstigen Stadtteils Reudnitz an Neustadt-Neuschönefeld über. Dafür kam Thonberg hinzu, aus dessen ursprünglichem Territorium wiederum Bereiche an Stötteritz und das Zentrum-Südost fielen.