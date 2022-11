﻿Reudnitz – Leipzigs gegensätzlichster Stadtteil im Porträt

Leipzig. Dunkel, dreckig, Reudnitz“ – der Stadtteil im Südosten von Leipzig hat seinen Spitznamen weg. Nicht zuletzt, weil auf Instagram-Seiten mit eben diesem rotzigen Hashtag gern gearbeitet wird. Ins Leben gerufen wurde der Slogan von Martin Meißner, auf Instagram als @ddreudnitz unterwegs, 35 Jahre alt, kastanienrote Hose, senfgelbe Jacke, graue Brille, mit Sitz im Stadtrat, familienpolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Seit zehn Jahren lebt er in Reudnitz-Thonberg, wie der Stadteil zwischen Stötteritz, Anger-Crottendorf, Neustadt-Neuschönefeld und der City offiziell heißt. Und er hält im Netz die Eigenheiten seines Kiezes fest.

„Nördlich des Lene-Voigt-Parks wie Connewitz“

Der Lene-Voigt-Park ist der "Laufsteg des Viertels", wie Frank Krause, der Fotograf hinter @daylireudnitz, sagt. Reudnitz ist 2,4 Quadratkilometer groß – wenn man so will, trifft sich dieses Quartier in komprimierter Form auf der 80 Meter breiten und 800 Meter langen Grünfläche. Dort ist zu sehen, wer in Reudnitz zuhause ist: Familien toben auf den Spielplätzen, Studenten chillen auf der großen Wiese, einheimische und ausländische Leipzigerinnen und Leipziger treiben Sport in Fußball- oder Basketball-Käfigen, Senioren gehen mit dem Rollator spazieren. Nachts, hier vor allem im Sommer, wird der Park zur Partymeile – die Bewohner der angrenzenden Straßen sind darüber nicht immer glücklich. Und ja, nach Cannabis riecht es auch.

„Nördlich des Lene-Voigt-Parks ist Reudnitz wie Connewitz“, findet Volksvertreter Meißner. Riesige Graffiti prangen auf ansonsten schmucken Häuserfassaden, mit dem Atari gibt es ein linkes Soziokulturelles Zentrum. Gewählt wurde bei der Bundestagswahl 2019 vor allem Grün, gefolgt von Links. Das war nicht immer so. Meißner erzählt, dass Reudnitz-Thonberg in den 1990er-Jahren das Neonazi-Viertel von Leipzig schlechthin gewesen sei. Davor habe die Politik lange über die Frage gestritten, ob der Stadtteil überhaupt zu retten ist. „Die Häuser waren heruntergekommen nach dem Krieg und blieben dann noch 20, 30, 40 Jahre so stehen“, erzählt der 35-Jährige auf einem Spaziergang durch sein Viertel. Noch heute sind graue Fassaden, unsanierte Häuser, leerstehende Wohnungen zu entdecken. Dennoch ist festzuhalten: Hier hat sich viel getan. Sagt auch Meißner.

Dunkel ist Reudnitz vor allem entlang der Heinrichstraße. Das Zentrum für Drogenhilfe auf der rechten Seite, das Problem gegenüber. Eine angelehnte Tür, über und über mit Sprühfarbe beschmiert, soll die Schwelle zur Drogenkriminalität sein. Der Eigentümer wolle davon nichts wissen, heißt es im Kiez. Die mit den Drogenproblemen einhergehende Beschaffungskriminalität nennt Stadtrat Meißner „ein großes Problem in Reudnitz“. Viel größer als der Umstand, dass es entlang der Hauptachsen Dresdner Straße und Riebeckstraße zu wenig Kneipen gibt.

Wenn Reudnitzerinnen und Reudnitzer etwas übrig haben, legen sie es in @lenes_tauscho ab. Das große Regal ist täglich anders bestückt, zwischen Nippes und Müll warten Klamotten, Geschirr und Alltagsgegenstände auf neue Besitzer. Sympathische Idee. Weniger schön: Immer wieder wühlen Leute in der Tauschbox nach Dingen, die sie noch zu Geld machen können. Und hinterlassen Chaos. Das Tauscho wird zur Müllecke.

Bürgerlicher Wohlstand undsoziale Schieflage

Aaron Krautheim steckt hinter dem Profil, das zu dem Tauschregal im Lene-Voigt-Park gehört. Er wohnt inzwischen nicht mehr in Reudnitz. Ist dort aber aufgewachsen, in der Köbisstraße. „Das Besondere an Reudnitz ist seine Armut, sind seine oft prekären Lebensverhältnisse“, findet Krautheim. Bürgerlicher Wohlstand und soziale Schieflage seien Nachbarn. „Immobilienspekulation und Suchtkrankheit geben sich in Reudnitz die Klinke in die Hand“, konstatiert der Neu-Plagwitzer.

Im Tauscho wird jeder Fündig. Mehrmals am Tag wechselt hier das Sortiment. Je nachdem, was die Leute loswerden oder austauschen wollen. © Quelle: André Kempner

Hipp? Nein, so würde Lokalpolitiker Meißner seinen Stadtteil nicht bezeichnen. "Da wurde Reudnitz übersprungen. Der Osten wird hipp, aber eher an der Eisenbahnstraße und drumherum", findet er. Das sieht Lisa Salomo anders. "Reudnitz ist immer stärker im Kommen", ist die 25-Jährige überzeugt. An den Mieten, den neuen Leuten im Stadtteil sei das abzulesen. Sie lebt in der Kippenbergstraße, dort befindet sich auch die Kneipe "Zu Spät". Mit uriger Gemütlichkeit und veganem Fastfood entstand dazu noch Lisas Instagramprofil – eher als Schnapsidee denn als eine digitale Enzyklopädie für einen vielseitigen Stadtteil. Gut geeignet für Neu-Leipziger, um in dieser Stadt anzukommen. Von Reudnitz aus lässt sich gut mit dem Leben in Leipzig vertraut machen. Weil das Quartier überschaubar ist. Aber auch, weil hier viele Studenten leben. Nicht wenige, die ihr Studium bereits abgeschlossen haben, bleiben da. Und gründen Familie. Und treffen auf Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Und auf ältere Leute, die etwas zu erzählen haben von den dunklen, dreckigen Zeiten.

Seit acht Jahren lebt Lisa hier. Ihre Lieblingsstraße, die Kippenbergstraße, ist ihre Heimat. „Man kennt sich und den Alltag der Menschen um einen herum und kommt immer mal wieder zusammen. Man lernt die Menschen kennen, ohne viel über sie zu wissen. Man grüßt sich, weil man das Gefühl hat, zusammenzugehören“, erzählt die junge Frau.

„Am Pfandautomaten sind alle gleich“

Lisa Salomo (25) mit ihren zwei ganz besonderen Reudnitzern. Zwiebel (l.) und Knödel heißen ihre Minischweine, die in einem Hinterhof in Reudnitz wohnen. © Quelle: Dirk Knofe

Zu Lisa Salomo gehören auch zwei Mitbewohner, die jeweils auf vier Beinen unterwegs sind. „Eigentlich wollte ich einen Hund“, sagt die Reudnitzerin, nun hat sie Knödel und Zwiebel, zwei ausgewachsene Minischweine von 40 Zentimetern Höhe. In einem Hinterhof an der Dresdner Straße haben die beiden ihr Zuhause. „Man muss sie beschäftigen, sonst haben sie nur Unsinn im Kopf.“ Bis die beiden auf ihre Namen gehört und gewusst hätten, wer wer ist, das habe am längsten gedauert, erzählt Lisa.

„Am Pfandautomat sind alle gleich“ sagt Martin Meißner. Beim abgeben der Flaschen treffen sich in Reudnitz alle. © Quelle: Andre Kempner

Wer die Dresdner Straße entlangschlendert, stößt irgendwann auf den großen Kaufland-Supermarkt. Ein weiterer Ort im Quartier, der sich nicht allein auf seine Grundfunktion beschränken lässt. Kaufland in Reudnitz ist mehr als ein Einkaufstempel, der Markt mit Parkhaus-Anschluss ist ein Treffpunkt. "Am Pfandautomaten sind alle gleich", sagt "Dunkel-dreckig-Reudnitz"-Erfinder Meißner. Großfamilien, Anzugträger mit einem Mittagssnack in der Hand, Personen, die mit Fahrradhelm auf dem Kopf zum Shoppen gehen: Bei Kaufland ist fast jede Reudnitzerin, fast jeder Reudnitzer einmal in der Woche. Und die Filiale dürfte eine der wenigen sein, die einen eigenen Instagram-Account besitzt.

Reudnitz und seine beiden Seiten. Fotograf Krause widmet ihnen seit drei Jahren jeden Tag ein neues Bild. Mal leere, mal volle Straßen, mal leere, mal volle Häuser. „Auf der Straße kommt alles zusammen. In dem Hotel dort ist eine Tauschmutter des RTL-2-Formates ,Frauentausch‘ eingezogen“, erzählt der 35-Jährige und deutet auf die Herberge „Berlin“ . Direkt gegenüber liegt eine kleine Galerie. „Auch wenn es nur ein großer Raum ist – das erwartet man hier nicht unbedingt“, freut sich Krause. Auf der anderen Straßenseite wiederum ein Laden für Tierfutter, das nur aus Fleisch besteht. Es sind die Gegensätze, die Reudnitz und Thonberg so interessant machen.

Blick in die Reudnitzer Riebeckstraße. © Quelle: Andre Kempner

Neuer Besitzer von Szenekneipe senkt den Bierpreis

Meißner und Krause könnten sich in der „Substanz“ begegnen. Von der Szenekneipe im Täubchenweg mit ihrem Biergarten, der in der Freiluftsaison geradezu unüberhörbar ist, erzählen beide. Krause schätzt das Lokal als Fotomotiv, das „immer funktioniert“. Meißner mag vor allem Gerstensaft und Ambiente. „Hier ist was Verrücktes passiert, mit dem Besitzerwechsel ist das Bier günstiger geworden“, erzählt der Grüne und macht ein erstauntes Gesicht.

An die beliebte Kneipe grenzt die Anna-Kuhnow-Straße. Dort stehen Einfamilienhäuser, die man in Reudnitz so nicht vermuten würde. „Die stammen aus der Zeit, als Leipzig geschrumpft ist“, berichtet Meißner. „Ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.“ Je näher man der Alten Messe komme, „umso mehr sieht Reudnitz aus wie Eutritzsch – ein ruhiges Familienviertel“, schiebt der 35-Jährige hinterher. Graffiti hätten dort Seltenheitswert, die Zahl der Spielplätze nehme zu und auch die schönste Straße von Reudnitz finde sich dort, sagt Meißner. Gemeint ist die Kurt-Günther-Straße mit Blick in Richtung Meyersche Häuser. „Das ähnelt Moritzburg mit seinen kleinen, abgerundeten Türmchen.“

So dunkel und dreckig ist der Stadtteil für Martin Meißner nach zehn Jahren dann doch nicht mehr.

Martin Meißner in seiner Reudnitzer Lieblingsstraße. Die Kurt-Günter-Straße ist ein besonderes Highlight für ihn, durch weitere führt er auf einem Spaziergang durch Reudnitz. © Quelle: Andre Kempner

Von Juliane Staretzek