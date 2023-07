﻿Supermarkt in den Leutzsch-Arkaden soll vergrößert werden

Leipzig. Der Rewe-Markt im Hof der Leutzsch-Arkaden soll zeitnah etwas wachsen. Das wurde vor Ort an einem Informationsstand der SPD bekannt. Der langjährige Stadtrat Christian Schulze sowie Pia Heine, die bei der nächsten Kommunalwahl ebenfalls in Alt-West antreten will, hatten an der Georg-Schwarz-Straße zum Gespräch eingeladen. Sie berichteten dort auch über eine Auskunft vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege. Demnach liege für den im November 2004 eröffneten Supermarkt jetzt ein Bauantrag vor, der noch auf dem vor rund 20 Jahren beschlossenen Bebauungsplan 230 beruhe.

Dieser Antrag ziele auf eine „Nutzungsänderung, Änderung und geringfügige Erweiterung des vorhandenen Marktes“ ab, bestätigte das Amt auf LVZ-Nachfrage. Noch gebe es dazu keine Entscheidung, die Prüfung dauere an. Falls die Genehmigung erteilt wird, rührten daraus keine Konflikte mit dem Vorhaben, den Bebauungsplan für das gesamte Areal zwischen der Georg-Schwarz-, Rückmarsdorfer und Junghanßstraße zu überarbeiten. Dieses Projekt hatte der Stadtrat im Januar 2022 beschlossen.

Hochgarage für die Autos im Gespräch

Anlass war seinerzeit der Wunsch des Grundstückseigentümers, den Rewe-Markt deutlich zu vergrößern und dafür den direkt angrenzenden Penny-Markt in ein anderes Objekt zu verlagern. Auf einem unbebauten Teil des dreieckigen Areals sollte dabei ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus – mit Penny im Erdgeschoss – entstehen. Des Weiteren hätten die Leutzsch-Arkaden an der Georg-Schwarz-Straße um ein zusätzliches Geschoss mit Wohnungen erweitert werden können. Außerdem beschloss der Stadtrat einen Antrag der Grünen, der darauf abzielte, bei der Gelegenheit gleich noch den Auto-Parkplatz in einen begrünten Stadtplatz zu verwandeln – und die Auto-Stellplätze stattdessen in einer Art Hochgarage zusammenzufassen.

Am Rewe-Markt in den Leutzsch-Arkaden soll es kurzfristig kleinere Veränderungen geben. Später ist offenbar auch ein Umzug des Penny (links) im Gespräch, um deutlich mehr Platz für den Vollsortimenter Rewe (rechts) zu erhalten. © Quelle: Jens Rometsch

Ob die Stadtverwaltung aktuell noch an einer solchen Änderung des Bebauungsplanes arbeitet, blieb unklar. In Leutzsch wurde erzählt, dass der Grundstückseigentümer sein Investitions-Interesse vorerst wieder verloren habe, so SPD-Stadtrat Schulze. Weder das Bauordnungsamt noch die Rewe-Niederlassung Region Ost äußerten sich dazu. Der Marktleiter ist gegenwärtig im Urlaub.

