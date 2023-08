﻿Rheuma bei Kindern: Experten beraten in Leipzig über Therapien

Leipzig. Rund 2800 Expertinnen und Experten treffen sich vom 30. August bis 2. September im Congress Center Leipzig (CCL) zum Deutschen Rheumatologiekongress. Es geht um neue Entwicklungen und Therapien. Die gibt es durchaus – und sie werden immer besser. Dennoch bleibt ein zentrales Problem: „Die Zahl rheumatologischer Erkrankungen steigt, die der praktizierenden Rheumatologen jedoch sinkt“, sagt Professor Christoph Baerwald. Der frühere Rheumatologie-Bereichsleiter am Uniklinikum Leipzig (UKL) ist Kongresspräsident; sein Nachfolger am UKL, Professor Ulf Wagner, übernimmt die wissenschaftliche Leitung der Veranstaltung. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Schwerpunkt des Kongresses ist die sogenannte Toleranzinduktion, erklärt Baerwald: „Wir wollen versuchen, das Immunsystem gar nicht erst dahin zu bringen, die Krankheit ausbrechen zu lassen, sondern wieder tolerant gegen eigene Körperzellen zu werden oder zu bleiben. Dann kann man die Krankheit verhindern.“

„Medikamenten-Arsenal wird größer“

Das genauere Verständnis von Ursachen für Rheuma könne dabei helfen, durch maßgeschneiderte Therapien auch betroffenen Kindern die Chance auf ein beschwerdefreies Leben zu bieten, sagt Dr. Maria Fasshauer, Oberärztin am Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie am Klinikum St. Georg und Kongresspräsidentin der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie. Cortison sei heute seltener und oft nur noch kurzzeitig erforderlich. „Das Arsenal an Therapien und Medikamenten wird größer“, sagt Fasshauer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entwicklung gehe weg von der reinen Symptombehandlung – hin zu einer immer weiter personalisierten Medizin. Entscheidend sei es, insbesondere bei jungen Patienten zu prüfen, ob zugrunde liegende Immundefekte erkennbar sind. Ist dies der Fall, ließen sich rheumatische Symptome wie Entzündungen zum Teil ganz gezielt unterdrücken, schildert die Expertin die Fortschritte der vergangenen Jahre.

Komplizierte Diagnose

Kindliches Rheuma wird am Klinikum St. Georg meist ambulant behandelt, erläutert die Oberärztin. Es gibt aber auch schwere Verläufe, bei denen die jungen Patienten stationär aufgenommen werden müssen – zum Beispiel bei starken Gelenkschwellungen oder -ergüssen. Für eine umfangreichere Diagnostik, Einstellung von Medikamenten und Abstimmung weiterer Therapien gibt es die Rheuma-Komplextherapie, bei der die Kinder für zwei Wochen auf Station bleiben. Die Diagnose gestaltet sich oft kompliziert. „Es gibt nicht den einen Wert, der sofort Klarheit bringt“, sagt Faßhauer, „das ist ein Puzzle aus vielen unterschiedlichen Laborwerten, Ultraschallbefunden und Untersuchungen.“ Am St. Georg sind jedes Jahr mehr als 500 junge Rheuma-Patienten in Behandlung.

LVZ