﻿ „Nehmen Sie nur das Nötigste mit!“: Wie Rhodos-Rückkehrer aus Leipzig die Flammen erlebten

Leipzig/Rhodos. Es ist am späten Samstagabend gegen 23 Uhr, als es bei Frank und Jana Viehweg an der Hotelzimmertür klopft. „Schnell, schnell, kommen Sie raus!“, ruft ein Mitarbeiter des Hotels auf Englisch. „Nehmen Sie nur das Nötigste mit!“ Die beiden wissen sofort, was los ist, sie hatten die Feuerfront bereits gesehen und waren ohnehin dabei, ihre Koffer zu packen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber kurz zurück: Es ist Samstag im Süden der griechischen Urlaubsinsel Rhodos. Familie Viehweg – Mutter, Vater, zwei Kinder – machen eine Woche Sommerurlaub. Die Region ist geprägt vom Tourismus: Hotels und Ressorts reihen sich an den Strandpromenaden auf. Die massiven Waldbrände, die auf der Insel seit ein paar Tagen herrschen, sind nicht zu übersehen: „Wir konnten schon einen Tag vorher die Rauchwolken sehen“, sagt Jana Viehweg. Das Hotelpersonal habe ihnen aber gesagt, sie sollten Ruhe bewahren, es werde schon nichts passieren.

Familie Schäfer ist gut in Leipzig angekommen. Die Brände auf Rhodos haben ihren Urlaub allerdings unfreiwillig um drei Tage verlängert. © Quelle: Michael Strohmeyer

„Die Evakuierung war katastrophal“

Am Abend ist im Hotel dann bereits Stromausfall, es gibt nur noch kalte Speisen im hoteleigenen Restaurant. Als Familie Viehweg am späten Abend die lodernden Flammen ganz in der Nähe sieht, fangen sie an, ihre Koffer zu packen. Dann klopft es an der Tür: Evakuierung. Schnell versammeln sich alle Hotelgäste draußen auf der Straße, die Koffer bleiben im Zimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vor dem Hotel war es chaotisch: Busse, die die Menschen abholen sollten, kamen teilweise nicht durch. Die Evakuierung war katastrophal“, sagt Frank Viehweg und zeigt Fotos vom Flammenmeer auf seinem Handy. Das Personal habe auf sie etwas überfordert gewirkt und es habe zwei Stunden gedauert, bis sie tatsächlich in einem Bus saßen. Dennoch: Eine panische Stimmung sei nicht aufgekommen, sagt Jana Viehweg.

Auch Charlotte Schwarz und Markus Schmidt (rechts) sind wieder gut angekommen. Mutter und Bruder von Charlotte (links) sind froh, dass den beiden nichts passiert ist. © Quelle: Michael Strohmeyer

Panik hatte allerdings, zumindest für einen gewissen Zeitraum, Charlotte Schwarz. Sie war zusammen mit ihrem Freund Markus Schmidt ebenfalls auf Rhodos im Urlaub. Auch für sie hat sich ihr Griechenland-Aufenthalt am Samstag vom entspannten Ausspannen am Strand zu einem Abenteuer entwickelt: Die beiden sind auf einer Inselrundfahrt, als es kurz vor Ende der Tour heißt, sie könnten nicht zurück in ihr Hotel, da akute Brandgefahr herrsche.

Lesen Sie auch

Nur mit den Dingen, die sie dabeihaben, werden sie in ein anderes Hotel gebracht. „Es war so gegen 18 Uhr, als wir dort ankamen“, erzählt Charlotte Schwarz. „Wir waren eine der ersten Gruppen dort, aber dann füllte es sich ganz schnell mit vielen weiteren Touristen, deren Unterkünfte wegen der Brände evakuiert wurden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Flieger mit den Rhodos-Urlaubern ist sicher in Leipzig gelandet. Einige von ihnen mussten während ihres Urlaubs vor den Bränden in Sicherheit gebracht werden. © Quelle: Michael Strohmeyer

Charlotte Schwarz ruft zu Hause an, um von den Vorfällen zu erzählen. „Das war schon aufregend“, erzählt die Mutter, denn ihre Tochter habe am Telefon sehr aufgelöst gewirkt. Nach circa 24 Stunden in dem neuen Hotel, wo sich das junge Pärchen gut aufgehoben gefühlt habe, ging es wieder zurück in ihre eigene Unterkunft. „Mehr Informationen über die Situation und Signale vom Reiseveranstalter oder der deutschen Regierung“ hätten sich die beiden allerdings gewünscht, wie Markus Schmidt sagt. Immerhin kamen die zwei, im Gegensatz zu Familie Viehweg, mit ihren Koffern zurück nach Deutschland.

Urlaub hat sich unfreiwillig verlängert

Die Viehwegs waren einen Tag nach der Evakuierung mit dem Taxi unterwegs zu ihrem Hotel, um ihre Koffer zu holen. Doch dann musste der Taxifahrer kurz vor dem Ziel wegen eines erneut ausgebrochenen Brandes umdrehen – so standen sie am Dienstag ohne Gepäck am Leipziger Flughafen. Wann und ob das das nachkommt, ist offen. Zumindest konnten die Viehwegs ihren geplanten Flug nehmen, dieses Privileg hatten nicht alle: Familie Schäfer, Mutter, Vater, zwei Söhne (zwei und zehn Jahre alt), stehen am Samstag vor ihrem Hotel auf Rhodos und warten auf den Bus zum Flughafen. Ihr Urlaub ist vorbei, sie wollen nach Hause, doch: „Die Feuerfront war leider schneller als der Bus“, erzählt Jenni Schäfer.

Familie Schäfer wird aus Sicherheitsgründen mit Booten auf das Meer hinaus gefahren – dort sind sie zwar vor den Flammen in Sicherheit, verpassen jedoch ihren Flug nach Hause. Nach sechs Stunden auf dem Boot kommen sie schließlich in eine Notunterkunft, „Dort wurden wir super verpflegt, ein großes Lob an die Menschen vor Ort“, sagt Carsten Schäfer. Jedoch mussten sie sich für drei weitere Nächte ein neues Hotel und einen neuen Rückflug buchen – und hoffen nun, dass sie das Geld von ihrem Reiseanbieter erstattet bekommen.

LVZ