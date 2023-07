﻿Vom Flughafen Leipzig aus: Was diese Menschen jetzt nach Rhodos treibt

Auf der griechischen Insel Rhodos wüten schwere Waldbrände. Tausende Menschen können nicht in ihre Häuser, Touristen wurden in Sicherheit gebracht, ganze Reisen abgesagt. Trotzdem fliegen weiter Menschen nach Rhodos - auch von Leipzig aus.

Leipzig. Wegen der schweren Waldbrände haben Tausende Touristen die Ferieninsel Rhodos zuletzt verlassen. Lisa Böhland ist umgekehrt unterwegs, in Richtung Jahresurlaub. Gebucht sind: zehn Tage Faliraki an der Nordostküste von Rhodos. Es ist Dienstagmorgen kurz nach vier am Flughafen Leipzig/Halle. 6.24 Uhr wird die Condor-Maschine an diesem Tag zur griechischen Insel starten. Drin sitzen wird auch der sechs Jahre alte Sohn von Lisa Böhland, der im Moment noch in der Schalterhalle seinen Rennauto-Koffer hin und her schiebt. Seine Mutter sagt: „Es ist ein komisches Gefühl, man weiß nicht, was einen erwartet.“