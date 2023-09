﻿Richtfest für Leipzigs „Sportbad am Rabet“ – mal ohne schlechte Nachrichten

Leipzig. Es war endlich mal ein Termin zu Leipzigs neuer Schwimmhalle, bei der es keine schlechten Nachrichten gab. Kein neuer Zeitverzug und auch keine steigenden Kosten trübten die Stimmung. An der Eisenbahnstraße wurde am Mittwoch Richtfest für das künftige „Sportbad am Rabet“ gefeiert. Und die Gäste strahlten nicht nur wegen des herrlichen Sonnenscheins um die Wette.

Eigentlich dürfte nun nichts mehr schiefgehen auf dem Weg zur Eröffnung Anfang 2025, war den feierlichen Ansprachen zu entnehmen. Die Montage der extradicken Dachträger aus Beton sei jüngst geglückt. Nun kommen bald Edelstahlteile für das 25-Meter-Becken und für noch zwei kleinere Wasserbecken (für Kleinkinder und zum Schwimmenlernen), kündigte Martin Gräfe an. „Im Herbst wollen wir auch die Oberlichter und Fenster einheben, damit der Rohbau noch vor dem Winter geschlossen wird und drinnen weiter gearbeitet werden kann“, so der Geschäftsführer des Bauherren Sportbäder Leipzig GmbH.

Dicke Träger für ein Retentionsdach

Die Dachträger mussten besonders dick sein, weil sie in Zukunft enorme Mengen an Regenwasser zu stemmen haben. „Der Standort hier auf dem Otto-Runki-Platz war vorher eine Grünfläche“, erinnerte Tobias Keyl von Deutschlands größtem Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner (gmp). „Als Ausgleich für das Mikroklima haben wir nun ein Retentionsdach vorgesehen, welches den Regen speichert, langsam versickern und verdunsten lässt.“ Die Baumeister mit Hauptsitz in Hamburg hatten 2019 den Architekturwettbewerb zur Schwimmhalle gewonnen. Auf ihr Konto in Leipzig geht unter anderem schon das 1996 eröffnete neue Messegelände.

Vor allem an dem Standort lag es auch, dass der Neubau neben der Eisenbahnstraße zunächst lange vom Pech verfolgt schien. Im Oktober 2016 – also vor sieben Jahren – lehnte der Stadtrat das Projekt auf dem Otto-Runki-Platz noch mehrheitlich ab. Dabei winkten damals etwa 50 Prozent Fördermittel bei 16 Millionen Euro Baukosten. Termin für die Fertigstellung wäre das Jahr 2020 gewesen. Doch die Fraktionen von Linken, Grünen und SPD wollten die Wiese auf dem Otto-Runki-Platz nicht für einen Flachbau opfern. Sie verlangten einen Mehrzweck-Mehrgeschosser, in dem außer der Schwimmhalle beispielsweise noch ein Supermarkt, Bildungseinrichtungen, Arztpraxen oder Wohnungen hätten unterkommen können.

Fördermittel ab 2020 gestrichen

Die Stadtverwaltung prüfte das – ohne Erfolg. Trotz Einsparungen wie dem Verzicht auf Saunen landeten die Kosten für den Flachbau schließlich bei knapp 20 Millionen Euro. Die Kommune und die Sportbäder GmbH mussten diese Summe nun allein aufbringen. Denn der Freistaat Sachsen gewährte ab 2020 dafür keine Fördermittel mehr.

Zweimal stand das Projekt kurz vor dem Scheitern. Mehrfach gab es erhebliche Verzögerungen. Doch Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) und Stadtkämmerer Torsten Bonew (CDU) erreichten mit vereinten Kräften, dass der Baustart doch noch Anfang 2022 erfolgen konnte.

Die beiden Bürgermeister zeigten sich nun beim Richtfest sehr optimistisch, dass die aktuellen Zeit- und Finanzpläne für das künftige „Sportbad am Rabet“ einhaltbar sind. Dann wurde über dem Flachbau, der nur durch Bereiche für die Haustechnik im Obergeschoss etwas mehr Höhe gewinnt, der Richtkranz aufgezogen.

Neben dem wettkampftauglichen 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und Zuschauerplätzen (erstmals bei den kommunalen Sportbädern) entstehen in dem Neubau noch Sozialräume, ein Athletikbereich und ein Besprechungszimmer für Vereine. Die Fensterflächen werden meist matt gestaltet – man sieht also von der Straßenbahn aus niemanden in Badehose.

Nebenan Bibliothek geplant

Laut Rosenthal wird die neue Halle helfen, den riesigen Bedarf an Wasserflächen für Schul-, Vereins- und Freizeitsport besser zu decken. „Dadurch entlasten wir auch andere Schwimmhallen im Stadtgebiet.“ In der Eisenbahnstraße sei später nebenan noch ein kleinerer Neubau für eine Stadtteilbibliothek vorgesehen. „Dafür haben wir zwar noch keinen Baubeschluss. Aber ich halte die Idee für sehr zukunftsträchtig, zumal sie auch vom Stadtbezirksbeirat stark unterstützt wird.“

