﻿„Autonome Ringbahn“ für Leipzig könnte Verkehr entlasten: Zukunftsforscher empfiehlt Umsetzung bis 2035

Leipzig. Offiziell hat es die „Ring-Straßenbahn“ noch gar nicht auf die Agenda der Leipziger Verkehrsplaner geschafft – dass sie gebraucht wird, steht allerdings außer Frage. Auf die Tagesordnung hat sie jetzt der Zukunftsforscher Kai Gondlach gesetzt – nachdem sich der SPD-Arbeitskreis für Stadtentwicklung und Umwelt schon vor fünf Jahren für ein ähnliches Projekt stark gemacht hatte. Gondlachs Botschaft: Um den motorisierten Individualverkehr deutlich zu reduzieren, brauche Leipzig „eine autonome Ringbahn“, die „etwa über Grünau, Gohlis-Nord, Paunsdorf, Lößnig und Großzschocher“ führe und „mit einem Außenring über Borsdorf, Taucha, Seehausen, Markranstädt und Markkleeberg“ ergänzt werden sollte. Dadurch würden viele Autofahrten überflüssig, und selbst bei den verbleibenden Fahrten müssten dann Autofahrer nicht mehr quer durch die Innenstadt touren, wenn sie von Osten nach Westen oder in die Gegenrichtung durchqueren wollen.

„Güterverkehrsgleise könnten mitgenutzt werden“

Die vorgeschlagene neue Ringtrasse würde dann in etwa dem sogenannten mittleren Ring entsprechen, auf dem Leipzigs Verkehrsplaner eigentlich bislang den Autoverkehr bündeln wollten, um Leipzigs Wohngebieten von Autoverkehr zu entlasten. Gondlach will diese Aufgabe jetzt mit „Straßenbahn, S- oder U-Bahn“ lösen – notfalls auch nur mit einer Straße, die aber hauptsächlich dem Nahverkehr vorbehalten bleiben soll.

Zukunftsforscher Kai Gondlach in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Der SPD-Arbeitskreis will eine „Ringbahn“ als S-Bahn in einem Radius von drei bis vier Kilometern rings um das Stadtzentrum etablieren, mit neuen Stationen in den Stadtteilen und verknüpft mit bereits etablierten Straßenbahn-Haltestellen für die weiterführende Vernetzung. Ein Großteil der Gleise sei bereits vorhanden, werde zum Teil aber noch ausschließlich für den Güterverkehr genutzt, argumentierten die Sozialdemokraten bereits 2018. Profitieren würden vor allem Stadtteile wie Kleinzschocher und Großzschocher, die endlich an das S-Bahn-Netz angeschlossen würden. Auch eine Station am Cospudener See würde die Möglichkeit bieten, umweltfreundlich an den Strand zu kommen.

Mit dieser Planskizze machte sich der Leipziger SPD-Arbeitskreis für Stadtentwicklung und Umwelt für eine Ringbahn stark, auf der S-Bahnen verkehren sollten. © Quelle: SPD Leipzig

„Das Angebot muss bis 2035 stehen“

Im Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) ist zu hören, dass der Güterverkehr inzwischen brummt und es im Güternetz keine freien Kapazitäten gebe, die von der S-Bahn mitbenutzt werden können. Dennoch werde das Projekt als Betrachtung in den Nahverkehrsplan des Verbandes aufgenommen und geprüft – insbesondere ob es genügend Fahrgäste für die Fahrt um Leipzig herum gebe. Priorität habe derzeit aber der Leipziger Nordraum, wo mit „Schkeuditz-Ost“ und „Radefeld“ zwei neue Haltepunkte entstehen sollen.

Zukunftsforscher Gondlach glaubt, Leipzig müsse seine „Ringbahn“ schon bis zum Jahr 2035 schaffen, damit die Verkehrswende gelingt und die ehrgeizigen Klimaziele der Stadt erreicht werden – also in nur zwölf Jahren.

