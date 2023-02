﻿Roboter, Fettpolster, E-Autos: Mit diesen Forschungen will Sachsen in die Weltspitze

Die Zukunft soll in Sachsen gemacht werden: Bis zum Jahr 2030 will der Freistaat in möglichst vielen Bereichen weltweit Spitze sein. Die LVZ stellt vier aktuelle Forschungen vor, die die Welt verändern könnten.

Frank Peters führt in Leipzig das Forschungsprojekt „Robo Sphere“ vor: Wissenschaftler von der TU Dresden haben es möglich gemacht, dass sich Greifarme in Montagehallen fühlen können – und damit nicht mehr kollidieren.

Leipzig. Das Ziel ist äußerst ambitioniert: Sachsen will bis zum Jahr 2030 in möglichst vielen Wissenschaftsbereichen weltweit Spitze sein. Um die Zukunft mitzugestalten, sollen bis dahin insgesamt 17 Milliarden Euro ausgegebenen werden. „Wir müssen in Superlativen denken und jetzt investieren. Die Auswirkungen werden wir in 10, 20 oder vielleicht erst 30 Jahren sehen“, sagt Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), der bereits von einem „Robot Valley“ spricht. Der Grundstein ist bereits gelegt – das zeigen vier aktuelle Forschungsprojekte aus Sachsen, die jetzt in Leipzig vorgestellt wurden und die Welt durchaus verändern könnten.

Diese Hydra könnte Montagestraßen in der Industrie revolutionieren: Frank Peters demonstriert in Leipzig, wie intelligente Roboter gegenseitige Berührungen vermeiden können. © Quelle: André Kempner

Ohne Kollision: Die Dresdner Hydra revolutioniert die Industrie

Es wirkt, als würden Tentakel unter Wasser schweben. Oder wie eine Hydra, die mit ihren Köpfen das Umfeld in einem 360-Grad-Blick mustert. Tatsächlich könnte diese Erfindung aus Dresden aber die Industriewelt revolutionieren. „Bis heute ist es noch nicht gelöst worden, dass sich Roboter auf Montagelinien nicht berühren. Sie brauchen immer einen gewissen Abstand zueinander, damit sie nicht kollidieren. Das sind sehr komplizierte Systeme“, erklärt Frank Peters. Dieses Problem scheint der Maschinenbauer nun gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern entschlüsselt zu haben: Mit Hilfe eines völlig neuen Algorithmus sind ihnen erstmals intelligente Roboter gelungen, die ihr Umfeld wahrnehmen können.

Was zunächst simpel klingen mag, hat eine nicht zu unterschätzende Auswirkung: Produktionsstraßen, wie man sie beispielsweise aus der Autoindustrie kennt, könnten extrem minimiert werden. „Unsere Berechnungen haben ergeben: Wo heute noch bis zu 200 Quadratmeter für eine Montageeinheit benötigt werden, könnten mit unserem Robo Sphere in Zukunft neun Quadratmeter genügen“, sagt Peters, der am 6G-Life-Forschungshub an der TU Dresden forscht. In diesem Jahr soll der Prototyp in einem Montagezyklus getestet werden, aus dem Projekt wird ein Start-up entstehen. „Wir haben Visionen und wollen diese auch umsetzen“, macht Peters in Leipzig klar.

Wie fühlt man sich als Übergewichtiger? John Heiker hat den grauen Test-Body des Helmholtz-Instituts übergezogen und versucht, unter klinischer Beobachtung einige sportliche Übungen. © Quelle: André Kempner

Zu viele Pfunde: Leipziger rücken dem Fett zu Leibe

In Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen hat sogar so reichlich Pfunde zu viel, dass sie als adipös gelten. In Leipzig wird dem Fett nun zu Leibe gerückt: „Wir wollen an die Ursachen ran. Unsere Mission ist es, personalisierte medizinische Lösungen zur Prävention und Therapie für eine gesündere Gesellschaft zu entwickeln“, erklärt Konstanze Julich-Gruner vom Helmholtz-Institut für Metabolismus- Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG). Das große Ziel lautet: Langfristige Gewichtsabnahme und damit die Vermeidung von Folgeerkrankungen. „Mit einer Diät, wie sie viele Menschen kennen, ist es nicht getan“, sagt die Institutsmanagerin.

Deshalb wird in Leipzig – in Kooperation mit der Universität und dem Uniklinikum – an drei Stoßrichtungen gearbeitet. Zum einen soll die Biologie des Fettgewebes besser verstanden werden, um dann gezielt in diese eingreifen zu können. Essentiell sind hier die Botenstoffe und das „braune“ Fett. Aktuelle Studien befassen sich auch mit den Fragen, wie sich Geschmacksknospen bei adipösen Menschen verändert haben oder wie sich eine Hormontherapie bei Transsexualität auf das Essverhalten auswirkt. Daneben wird der Stoffwechsel interdisziplinär untersucht und über Gefäße geforscht, die sich infolge des Übergewichts verengen. Mit Hilfe von neuen Biomarkern sollen rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

Aus alt wird neu: Johanna Sandbrink vom Helmholtz-Institut Freiberg demonstriert in Leipzig, wie beispielsweise Graphit aus alten Batterien wiederverwendet werden kann. © Quelle: André Kempner

Günstiges Recycling: Die Energiewende führt über Freiberg

Handys, E-Autos, Solarzellen, Windräder – sie alle wären ohne die sogenannten seltenen Erden nichts. Das Problem ist allerdings: Wie der Name bereits sagt, sind die chemischen Elemente auf der Welt rar gesät, was sie wiederum auch teuer macht. Hinzu kommen wirtschaftsstrategisch bedeutsame Metalle wie Gallium, Lithium, Indium und Germanium, ohne die die Energiewende undenkbar werden würde. Im Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie arbeiten Forscherinnen und Forscher daran, das Recycling unter anderem aus Eletroschrott, Batterien oder Folien zu perfektionieren. „Die große Schwierigkeit besteht in der Trennung“, erklärt Johanna Sandbrink. Die Chemikerin ist darauf spezialisiert, die Stoffe in kleinste Teilchen zu zerlegen.

In Leipzig stellen die Freiberger Wissenschaftler unter anderem einen „Whirlpool“ vor, mit dessen Hilfe die Partikel voneinander gelöst werden können – eine enorme Leistung, über die die Fachwelt staunt. Letztlich geht es darum, möglichst günstig an die begehrten Rohstoffe zu bekommen, was sich letztlich auf den Verbraucherpreis auswirkt. Sandbrink konzentriert sich mittlerweile auf das Wiedergewinnen von Graphit, das beispielsweise in jeder Batterie oder in Schmiermitteln enthalten ist: „Ohne Graphit funktioniert nichts.“ Die ersten Testläufe mit dem recycelten Material sind schon erfolgsversprechend gewesen. Und irgendwann, so hofft sie, werden die Akkus von E-Autos dank der Freiberger Grundlagenforschung auch aus Sekundärrohstoffen produziert.

Sicheres Wellenreiter: Damian (12) testet den Surfdemonstrator von Max Alexej Pötter (links). Die neue Technologie könnte nicht nur den Sport revolutionieren, sondern auch die Physiotherapie. © Quelle: André Kempner

Vibrierende Kleidung: Dresdner machen Menschen wieder fit

Auf den ersten Blick scheinen die Dresdner Forscherinnen und Forscher ein neues Videogame konzipiert zu haben: Der Bildschirm zeigt einen Surfer, dessen Ritt durch die Wellen durch den Spieler simuliert wird. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem augenscheinlichen Spaß eine bahnbrechende Erfindung aus dem Hause „6G-Life“ an der TU Dresden. Das dortige Exzellenzclus­ter „Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop“ (CeTI) beschäftigt sich damit, wie Mensch und Maschine in Echtzeit interagieren können. „Das wird die Arbeitswelt verändern, aber auch bestimmte Gesundheitstherapien und unsere Freizeit“, ist Max Alexej Pötter sicher, der in Leipzig den Surfdemonstrator vorstellt.

Im speziellen Fall geht es darum, auf dem Trockenen das sichere Surfen zu erlernen: Körperhaltung, Balance, Wassergefühl – als Trainer fungieren via Internet echte Könner. Doch damit ist noch längst nicht Schluss, sagt Lisa-Marie Lüneburg, die das Konzept bereits in dem Start-up „Veiio“ anwendet. Dabei geht es um intelligente Kleidung, die für Sportübungen, Physiotherapie oder Yoga zu Hause genutzt werden kann. Denn Apps oder Online-Anleitungen sind das Eine – die korrekte Ausführung aber das Andere: Mit Hilfe eines vibrierenden Anzugs wird nun kontrolliert und bei Bedarf korrigiert. „So wird eine nachhaltige Heilung der Patienten erreicht. Die Therapien sind an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich“, sagt die Forscherin.