﻿Lionel, der Roboter: Moderne Technik im Einsatz auf der Leipziger Messe

Leipzig. Lionel sieht aus wie ein zu groß geratenes Spielzeugauto mit Rundumleuchte. Zügig fährt es durch die Hallen auf der Leipziger Messe, hält hin und wieder an und trägt Farbmarkierungen auf den Boden auf. Zur Orientierung richtet Lionel unentwegt seine „Rundumleuchte“ aus, die im Inneren hochsensible Ortungstechnik enthält.

Das Gefährt auf vier Rädern ist ein Roboter, den die Leipziger Messe für Bodenmarkierungsarbeiten einsetzt. Lionel kann Belegungspläne lesen und jeden beliebigen Punkt selbst in riesigen Hallen auf den Zentimeter genau finden. So weist er den Ausstellern ihre Standflächen zu. „Fehlerfrei. Wir haben das nachgemessen“, wie Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger erklärt.

Lionel spart Zeit und Arbeitskraft

Seit 2018 ist Lionel in Leipzig im Einsatz. Entwickelt und gebaut hat ihn die in Hongkong ansässige August Robotics GmbH. „In dieser Zeit konnten wir wertvolles Feedback und Ideen zur Verbesserung der Roboter-Fähigkeiten liefern. Unser Team für Veranstaltungstechnik hat sich hier schnell und gründlich eingearbeitet “, sagt Messechef Geisenberger. Lionel sei in der Zeit „sozusagen mitgewachsen. Der arbeitsintensive Prozess des Aufmaßes konnte so stark vereinfacht werden.“

Der Roboter markiert zudem die Stellen für Stromanschlüsse, Beschallungstechnik oder ähnliches. Zuvor musste jede Markierung mit Klebeband händisch auf dem Hallenboden aufgebracht werden. Je nach Aufwand dauerte ein manuelles Aufmaß rund drei Arbeitstage für drei Personen. Heute schaffen diese Arbeit zwei Roboter in rund zehn Stunden.

Das spare Arbeitskraft und Zeit. Für das Messegeschäft bringe das enorme Vorteile. Gerade in Zeiten mit vielen Kongressen, Ausstellungen und Events sind schnelle Umrüstzeiten laut Geisenberger Gold wert. Kunden könnten so schneller mit dem Aufbau und Einrichten ihres Standes beginnen. „An den Reaktionen der Aussteller merken wir, dass das gut ankommt.“

Als erste Messe in Deutschland habe man jetzt zwei der Roboter dauerhaft geleast.