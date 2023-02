Im Video: So feierten Leipzigs Narren beim Rosensonntagsumzug

Leipzig. “Leila helau!“, schallt es nach drei Jahren Pause erstmals wieder durch die Straßen der Leipziger Innenstadt. Der Rosensonntagsumzug rollte seit 14 Uhr mit knapp zwei dutzend Wagen vom Brühl aus durch die City. Tausende Schaulustige säumten die Strecke.

Mit Löwin Leila an der Spitze fuhren die Wagen durch die Hainstraße am Markt vorbei in die Petersstraße, dann weiter durch Preußergäßchen, Neumarkt und Salzgäßchen zurück zum Markt. Gemäß des diesjährigen Mottos „Kein Strom, kein Gas, kein Sprit – die Narren ham’ das Radl mit“ waren einige Teilnehmer auch mit Fahrrädern am Start.

Wegen explodierender Kosten hätte der Leipziger Rosensonntagsumzug beinahe abgesagt werden müssen – unter anderem, weil die Stadtreinigung so teuer geworden ist. Durch eine Crowdfunding-Aktion konnte dasAus in letzter Minute noch abgewendet werden.

„In unseren Vereinen tanzen eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, die sich auf den Umzug und auf ihren Bühnenauftritt auf dem Leipziger Markt freuen“, sagte im Vorfeld Yvette Schönherr, die als Löwin Leila das Oberhaupt der Leipziger Karnevalisten verkörpert.

Obwohl die Sachsen keine rheinischen Frohnaturen seien, gehöre der Karneval zum Brauchtum in der Region, betont Steffen Hoffmann, der Präsident des Förderkomitees Leipziger Karneval. Die ersten karnevalistischen Umtriebe in Leipzig wurden bereits im 15. Jahrhundert erwähnt. Karneval in der Messestadt sei also keine Erfindung der Neuzeit, sondern eine uralte Tradition.

