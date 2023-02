﻿24. Rosensonntagsumzug in Leipzig: Das müssen Sie am 19. Februar in der Innenstadt beachten

Der Neumarkt/Höhe Kupfergasse wird ab 11.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt an der Polleranlage Thomasgasse bzw. die Ausfahrt an der Polleranlage Am Hallischen Tor ist ab 13 Uhr nicht mehr möglich. Die Aufhebung der Straßensperrungen ist gegen 17 Uhr vorgesehen.

Für die Aufstellflächen der Wagen am Brühl und entlang der Umzugsstrecke zum Markt besteht am Sonntag absolutes Haltverbot. Achtung: Erteilte Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen können am 19. Februar nicht in Anspruch genommen werden.