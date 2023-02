﻿Die schönsten Bilder von der Karnevalsparty in der Leipziger Innenstadt

Leipzig. Tausende säumten die Strecke in der Leipziger Innenstadt und auch der Wettergott zeigte sich in närrisch guter Laune: Der Rosensonntagsumzug war nach drei Jahren Pause wieder ein großer Publikumsmagnet. Ob mit Kostüm oder ohne: Viele Schaulustige wollten sich das Spektakel rund um den Markt und das Alte Rathaus nicht entgehen lassen (Hier sehen Sie den Umzug im Video).

Mit Löwin Leila an der Spitze fuhren die Wagen durch die Hainstraße am Markt vorbei in die Petersstraße, dann weiter durch Preußergäßchen, Neumarkt und Salzgäßchen zurück zum Markt. Gemäß des diesjährigen Mottos „Kein Strom, kein Gas, kein Sprit – die Narren ham’ das Radl mit“ waren einige Teilnehmer auch mit Fahrrädern am Start.

Wegen explodierender Kosten hätte der Leipziger Rosensonntagsumzug beinahe abgesagt werden müssen – unter anderem, weil die Stadtreinigung so teuer geworden ist. Durch eine Crowdfunding-Aktion konnte das Aus in letzter Minute noch abgewendet werden.