Rosneft-Klage gegen Bundesregierung wird im Februar in Leipzig verhandelt

Das Portal des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. (Archivfoto)

Im Herbst vergangenen Jahres brachte die Bundesregierung zwei Unternehmen, die zum russischen Staatskonzern Rosneft gehören, unter ihre Kontrolle. Dagegen will Rosneft nun klagen. Die Verhandlungen finden am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig statt.