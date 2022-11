﻿Routenänderung: „Ami go home“-Demo in Leipzig darf am Samstag nicht auf den Ring

Rechtsextreme mobilisieren seit Wochen für eine sogenannte „Ami go home“-Demo am Samstag in Leipzig. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Nun erklärt die Stadtverwaltung, der erhoffte Marsch um den Innenstadtring werde nicht stattfinden können.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Leipziger Montagsdemo" tragen am 14. November ein Transparent mit der Aufschrift „Ami go home“.

Leipzig. Am kommenden Samstag steht der Stadt Leipzig erneut eine herausfordernde Protestsituation bevor. Rechtsextreme Portale, wie das Compact Magazin, mobilisieren seit Wochen für eine Versammlung unter dem Titel „Ami go home / Frieden, Freiheit, Souveränität“ am Nachmittag. Laut Versammlungsbehörde wurden dafür bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezeigt. Der geplanten Umrundung des Leipziger Innenstadtrings nach Auftakt auf dem Simsonplatz hat die Kommune nun aber eine Absage erteilt.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen auf dem parallel stattfindenden Weihnachtsmarkt in der City sei die Nutzung des Rings in diesem Tag nicht möglich, hieß es am Freitag aus der Versammlungsbehörde. Stattdessen sei mit den Veranstaltern der „Ami go home“-Demo nun eine Route über die Westvorstadt abgestimmt worden.

Konkret soll der offensichtlich antiamerikanische Protest nun vom Simsonplatz über Karl-Tauchnitz-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Marschnerstraße und Edvard-Grieg-Allee bis zum Herzliyaplatz und dann wieder zurück zum Simsonplatz laufen dürfen.

Parallel zur „Ami go home“-Veranstaltung wurden bei der Versammlungsbehörde inzwischen auch sechs Gegendemonstrationen angezeigt. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor und bittet Bürgerinnen und Bürger, die begleitenden Verkehrsbehinderungen frühzeitig zur Kenntnis zu nehmen.

