Während der Weihnachtsfeiertage musste die Leipziger Polizei zu deutlich weniger Einsätzen aufbrechen als im Jahresdurchschnitt. Dennoch jagten sie Jugendlichen nach und in der Pfaffensteinstraße wurde ein Pkw angezündet.

Leipzig. Die Bösewichte der Stadt hielten sich über Weihnachten etwas zurück: Mit „nur“ 850 Einsätzen vom 24. Dezember, 6 Uhr früh, bis zum 27. Dezember, 6 Uhr früh, verbrachten Leipzigs Ordnungshüter nach eigenen Angaben „insgesamt sehr ruhige“ Weihnachtstage: „Normalerweise haben wir durchschnittlich an jedem Tag 450 bis 500 Einsätze im Gebiet der Polizeidirektion Leipzig – also in Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachen“, erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag auf LVZ-Anfrage. Allerdings: Weihnachten ist traditionell bei der Leipziger Polizei eine „ruhige“ Zeit, auch schon in den Vorjahren. „Grundsätzlich leben die Menschen in dieser Zeit friedlicher“, so Hoppe.