﻿Buchmesse: Wandeln zwischen historischem Buchdruck und Autorschaft der Zukunft

Winterblues

Sehnsucht nach Sommer: Wo Sie sich in Leipzig wie im Urlaub fühlen können

Dauerbewölkung, Kälte und Regen: Die aktuelle Wetterlage versetzt viele Menschen in den Winter-Blues. Die LVZ hat zehn Tipps, an welchen Orten in Leipzig auch im Winter Urlaubsstimmung verbreitet wird.