﻿Russisches Generalkonsulat in Leipzig wohl vor dem Aus

Das russische Generalkonsulat in Leipzig gehört womöglich zu jenen vier Vertretungen, die zum Jahresende auf Druck der Bundesregierung schließen müssen. Nur eine Vertretung außer der russischen Botschaft in Berlin kann weitermachen.

Leipzig. Das russische Generalkonsulat in Leipzig ist offenbar unter jenen vier von insgesamt fünf Vertretungen, die bis zum Jahresende geschlossen werden müssen. Die Bundesregierung hatte dies am Mittwoch als Reaktion auf die Ausweisung Hunderter deutscher Bediensteter aus Russland angeordnet, die Auswahl allerdings der russischen Föderation überlassen. In einer Erklärung des russischen Außenministeriums, die dieser Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem: „Die Forderung des Auswärtigen Amts, die russischen Generalkonsulate in Hamburg, Leipzig, München und Frankfurt am Main bis zum 31. Dezember 2023 zu schließen, betrachten wir als einen erneuten unfreundlichen Schritt.“