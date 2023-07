﻿Russisches Konsulat in Leipzig: „Krieger der Heiligen Liste“ organisieren Warteschlangen

Leipzig. Campingstühle, Wasserflaschen, Zettel am Zaun – es ist ein ungewöhnliches Bild, dass sich derzeit vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig-Gohlis bietet. Eine Protestaktion wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine ist es jedenfalls nicht – sondern vor allem ein Hilfsangebot. Denn bis Ende des Jahres soll das Generalkonsulat in der Turmgutstraße, das für 80 000 russische Staatsbürger in Mitteldeutschland zuständig ist, schließen. Auch die Vertretungen in München, Hamburg und Frankfurt am Main sind betroffen – Ergebnis der sich seit Ausbruch des Krieges immer weiter verschlechternden diplomatischen Beziehungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zur Schließung wollen in Leipzig viele Menschen Pässe beantragen oder verlängern. Weil kaum Termine vergeben werden, müssen die Betroffenen Schlange stehen und jede Menge Zeit mitbringen. Zur Unterstützung haben sich nun Freiwillige zusammengetan. „Krieger der Heiligen Liste“ nennen sie sich. In einer russischsprachigen Gruppe des Messengerdiensts Telegram teilen die Mitglieder Informationen über notwendige Papiere, Namen von Hotels, die sich in der Nähe des Konsulats befinden – aber vor allem bringen sie Ordnung in ein kompliziertes System.

Mehr als 200 Menschen hoffen an diesem Tag auf einen Warteplatz

Auf einem der Campingstühle vor dem Generalkonsulat sitzt an diesem Tag eine Frau, die selbst russische Staatsbürgerin ist und als Freiwillige arbeitet. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. In der Hand hält sie ein Heft, in das sie die Namen der Menschen notiert hat, die sich um einen Warteplatz bewerben. Mehr als 200 sind es – das Konsulat nimmt täglich bis zu 65 an, vergibt entsprechende Nummern, mit denen sich die Betroffenen schließlich anstellen und offiziell registrieren können. Die endgültigen Listen werden in der Telegram-Gruppe geteilt, sodass jeder weiß, wann er ungefähr dran ist. Bis zu 1000 Menschen habe man so bereits helfen können, heißt es in einem Flyer der „Krieger der Heiligen Liste“. Die Helfer sollen jeden Neuankömmling auf dieses System hinzuweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der russische Generalkonsul Andrey Y. Dronov lobte in einem Interview mit der Zeitung „Russki Mir“ das Angebot. Auf der Webseite der diplomatischen Vertretung gibt es allerdings keinerlei Informationen über die Abläufe. Im offiziellen Telegram-Kanal wird um Geduld gebeten – und vor allem russische Propaganda verbreitet. In der Vergangenheit hatte es angesichts des Kriegs in der Ukraine Proteste vor dem Generalkonsulat gegeben. Der Stadtrat beschloss, die Turmgutstraße nach einem Ukrainer zu benennen, der den Holocaust überlebte, aber bei Angriffen auf Kiew starb.

LVZ