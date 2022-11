﻿Ausweitung der Russland-Sanktionen zwingt Leipziger Unternehmen zu drastischer Maßnahme

Das Unternehmen „Estel Europe“ mit Sitz in Markranstädt vertreibt russische Haar- und Stylingprodukte – und kündigt das Ende seines „regulären Geschäftsbetriebs“ an. Als Grund werden die EU-Sanktionen gegen Russland genannt, die dem Unternehmen faktisch die Geschäftsgrundlage entzogen haben.

Markranstädt/Leipzig. Am 8. Januar tritt das achte Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland in Kraft – "Verordnung 2022/1904" lautet die Überschrift des im Amtsblatt der EU veröffentlichten Textes. Und was im sechsten Paragraphen der Verordnung steht, die in typischem Verwaltungsdeutsch verfasst ist, hat es aus Sicht eines Unternehmens in Markranstädt in sich: Ab dem 8. Januar verbietet die EU die Einfuhren von weiteren Produkten aus der Russischen Föderation. Darunter fallen auch Kosmetikprodukte.

Für die Estel Europe GmbH aus Markranstädt hat die Veröffentlichung im Amtsblatt direkte Folgen: Das Unternehmen, eine Tochter des russischen Konzerns Unikosmetik, bietet unter dem Namen „ESTEL“ in Europa friseurexklusive Produkte und Dienstleistungen an und vertreibt Waren des Herstellers aus St. Petersburg. Weil es diese ab Januar nicht mehr beziehen darf, hat Geschäftsführerin Odette Reiche das „Ende des regulären Geschäftsbetriebs“ angekündigt. „Estel Europe“ wird nun auch als „Extrembeispiel“ gehandelt, wenn es um die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland geht.

Im Jahr 2010 in Leipzig gegründet, vertreibt Estel Europe etwa Haarfarben, Tönungen sowie Pflege- und Stylingprodukte. Auch Friseure im Raum Leipzig setzen auf die Produkte russischer Herkunft, sie würden für ihre Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt, so der Tenor in der Branche. Etwa 1200 Kunden würden in Deutschland beliefert, heißt es bei Estel Europe, hinzu kämen 300 Friseure in Österreich und 1150 in Polen. Zum zehnjährigen Firmenjubiläum im Jahr 2020 arbeiteten in Deutschland nach Firmenangaben 47 Menschen und noch einmal so viele in den polnischen und österreichischen Tochtergesellschaften.

Geschäftsführerin: „Kann nicht in Worte fassen, wie sehr es mich schmerzt“

„Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr es mich schmerzt, dass unser so erfolgreicher Weg nun enden soll“, sagte Odette Reiche, Geschäftsführerin von Estel Europe. „Wir waren angetreten, um zu bleiben, und wir hatten noch einiges vor. Doch nach intensiver Prüfung aller Optionen bleibt uns leider keine andere Wahl“, teilte Reiche in einer Mitteilung an Kunden und Mitarbeiter mit. Keine andere Wahl heißt in dem Fall: Die Geschäftstätigkeit zurückzufahren. Bis Ende des Jahres möchte Estel Europe nach eigenen Angaben noch Waren aus St. Petersburg beziehen, ab Januar erfolge der Verkauf ab Lager dann über den Innendienst.

Im Freistaat Sachsen ist Estel Europe nach Recherchen der „Sächsischen Zeitung“ aus Dresden eines von 161 Unternehmen mit russischer Beteiligung. Wie es dort nun weitergeht, bleibt unklar: Was ab Januar passiere, „können wir im Moment nicht sagen“, verlautete aus dem Sitz in Markranstädt. „Wir wissen es schlicht noch nicht und es gibt auch keinen Stichtag X, an dem die GmbH aufgelöst wird.“ Auf die Frage, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert, gab es zunächst keine Antwort.

Auswirkungen der Sanktionen auf sächsische Wirtschaft laut ifo-Experten „insgesamt nicht dramatisch“

Für den Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom Dresdner ifo-Institut steht indes fest: Das Kosmetikunternehmen aus Markranstädt dürfte im Hinblick auf die Sanktionsauswirkungen ein Extrembeispiel bleiben. "Eigentlich sind die Handelsbeziehungen Sachsens mit Russland schon so weit heruntergefahren worden, dass es kaum Betriebe gibt, die ausschließlich von Lieferungen aus Russland abhängig sind", sagt er.

Auch was die Sanktionen insgesamt angeht, spricht Ragnitz von Auswirkungen, die gesamtwirtschaftlich betrachtet „nicht wirklich dramatisch“ seien. Probleme gebe es abgesehen davon vor allem bei der Energieversorgung, „aber letzten Endes wird man auch das bewältigen können“. So kämen Gas und Öl zunehmend aus anderen Quellen, wenn auch zu höheren Preisen; Unternehmen hätten ihre Absatzpreise deutlich erhöht und damit Kosten aufgefangen. „Einen dramatischen Anstieg der Unternehmensschließungen sieht man in den Statistiken jedenfalls nicht“, hält er fest.

Eine Einschätzung, die gesamtwirtschaftlich betrachtet beruhigen mag. Das Markranstädter Unternehmen Estel Europe treffen die Sanktionen allerdings mit voller Wucht.