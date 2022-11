﻿Leipziger Unternehmen muss wegen Russland-Sanktionen schließen

Das Unternehmen „Estel Europe“ mit Sitz in Markranstädt vertreibt russische Haar- und Stylingprodukte – und kündigt das Ende seines „regulären Geschäftsbetriebs“ an. Grund: die EU-Sanktionen gegen Russland.

Markranstädt/Leipzig. Am 8. Januar tritt das achte Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland in Kraft – "Verordnung 2022/1904" lautet die Überschrift des im Amtsblatt der EU veröffentlichten Textes. Und was im sechsten Paragraphen der Verordnung steht, die in typischem Verwaltungsdeutsch verfasst ist, hat es aus Sicht eines Unternehmens in Markranstädt in sich: Ab dem 8. Januar verbietet die EU die Einfuhren von weiteren Produkten aus der Russischen Föderation. Darunter fallen auch Kosmetikprodukte.

Für die Estel Europe GmbH aus Markranstädt hat die Veröffentlichung im Amtsblatt direkte Folgen: Das Unternehmen, eine Tochter des russischen Konzerns Unikosmetik, bietet unter dem Namen „ESTEL“ in Europa friseurexklusive Produkte und Dienstleistungen an und vertreibt Waren des Herstellers aus St. Petersburg. Weil es diese ab Januar nicht mehr beziehen darf, hat Geschäftsführerin Odette Reiche das „Ende des regulären Geschäftsbetriebs“ angekündigt. „Estel Europe“ wird nun auch als „Extrembeispiel“ gehandelt, wenn es um die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland geht.