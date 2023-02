Fast 5000 Menschen steigen zu den Spitzenzeiten auf der Linie der S3 ein und aus – und es werden mehr. Doch das Nahverkehrsangebot hält nicht Schritt. Welche Maßnahmen sind notwendig und auch umsetzbar?

Leipzig/Schkeuditz. Kurz vor 20 Uhr im Leipziger City-Tunnel: Frauen und Männer in Signalfarben-Orange drängen sich in die S3 nach Halle-Nietleben. Die meisten von ihnen kennen sich nicht einmal persönlich und doch wissen sie, dass sie alle das gleiche Ziel haben: der DHL-Hub in Schkeuditz.