S-Bahn-Ausfälle in Leipzig sind unhaltbare Zustände

Leipzig. Manager der DB AG können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was Leipziger erleben, wenn auf ihren S-Bahnhöfen der Schriftzug „Bahn fällt heute aus“ erscheint. Zum Beispiel am S-Bahnhof Möckern: Fahrgäste, die von dort nach Grünau wollen und dieses Ziel normalerweise mit ihrer S-Bahn in etwa 14 Minuten erreicht hätten, laufen dann in die Georg-Schumann-Straße, steigen dort in eine Straßenbahn der Linie 11 ein und fahren fast 20 Minuten in die Gegenrichtung zum Leipziger Hauptbahnhof. Dort steigen sie dann in eine Straßenbahn der Linie 15 und fahren noch einmal so lange nach Grünau.

In Leipzig erleben das seit Monaten viele; in jüngster Zeit sogar immer öfter. Wie die Deutsche Bahn in dieser Woche mitgeteilt hat, wird sich daran auch bis zum Frühjahr nichts ändern. Immer mehr Fahrgästen platzt deshalb der Kragen.

„Hier geht alles durcheinander“

Und für immer mehr sind Erlebnisse wie diese Symptom dafür, was im Land schief läuft: Statt einer angekündigten Verkehrswende mit besseren Angeboten und kürzeren Fahrtakten tritt das Gegenteil ein. Fahrgäste brauchen fast dreimal so lange, stehen noch immer an Haltestellen ohne Wartehäuschen im Regen (Haltestelle Wiederitzscher Straße) und sehen, wie ihre Straßenbahn im Schneckentempo über marode Schienenstränge schleicht (Georg-Schumann-Straße). „Hier geht alles durcheinander“, heißt es dann. Und: „Das sind unhaltbare Zustände.“

Geholfen wäre vielen schon, wenn es wieder einen verlässlichen Fahrplan geben würde – auch wenn der weniger Fahrten enthalten sollte. Das ist das Mindeste, was die Bahn und die Politik jetzt zuwege bringen müssen.

