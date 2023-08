Unwetterschäden und hoher Krankenstand: Weiterhin Zugausfälle bei S1 in Leipzig

Leipzig. „Wir haben unser Ziel nicht erreicht“, vermeldet DB-Pressesprecher Jörg Bönisch am Dienstag. Gemeint ist damit der Normalbetrieb der Linie S1, die zwischen Leipzig-Stötteritz und Leipzig-Miltitzer-Allee verkehrt. Zuvor hatte Bönisch angekündigt, dass die S1 ab dieser Woche wieder planmäßig fahren werde. „Es konnten am Wochenende jedoch nicht so viele Züge repariert werden, wie geplant“, erklärte Bönisch auf LVZ-Nachfrage. Bei den Unwettern am Freitagabend seien Teile der Werkstatt überflutet worden. Dies habe auch die IT in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ausdünnung der Leipziger S-Bahn-Linien in den vergangenen Tagen wurde durch einen Anstieg defekter Züge und einen erhöhten Krankheitsstand in den Werkstätten begründet. Die Zugausfälle sind dabei auch auf die Rückkehr des Hochsommers mit Temperaturen über 30 Grad in der Region Leipzig zurückzuführen. Denn laut DB Regio Südost betreffen die Schäden an den Zügen vor allem den Antrieb oder die Klimaanlagen sowie gerissene Frontscheiben, die durch starke Temperaturschwankungen entstanden seien.

Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) ließ kürzlich vermelden, dass der Anteil der Zugausfälle im ersten Halbjahr im Großraum Leipzig angestiegen sei. Betroffen waren davon unter anderen die Linien S1, S3, S4, S5, S5x, S6 und S7.

