﻿Leipzig soll neue S-Bahn-Verbindung nach Plauen erhalten

Kurzurlaub

Sachsen ist eines der letzten Bundesländer, das in die Osterferien startet. Von den Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden heben ab Karfreitag viele Maschinen Richtung Süden ab. Auf den Autobahnen kann es eng werden. Die Bahn bietet mehr Rad-Stellplätze in ihren Zügen an.