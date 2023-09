„Kleiner Vorrat ist sinnvoll“

Leipzig. Franziska Schmidt, Apothekerin in Leipzig, empfiehlt „eine bedarfsgerechte Bevorratung mit Fiebermitteln, Nasenspray und Hustensäfte sowie mit regelmäßig benötigten Arzneimitteln mit einem 14-Tage-Bedarf“. So hätten Apotheken bei einem Lieferengpass Zeit für Arztrücksprachen und die Organisation von Alternativen.

Dr. Melanie Ahaus, Kinderärztin in Leipzig-Connewitz und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen, rät ebenfalls zu einem kleinen Vorrat. Aber auch zu einer zurückhaltenden Fiebersenkung: „Fieber ist eine gute Reaktion des Körpers, um selbst den Infekt zu bekämpfen.“ Ob die Temperatur gesenkt werden müsse, hänge vom Befinden des Kindes ab – nicht unbedingt von der Höhe des Fiebers. „Wenn ich zu zeitig ein Mittel gebe, kann das kontraproduktiv sein“, so Ahaus.

Ratsam sei die Gabe von Medikamenten, wenn es dem Kind schlecht geht, wenn es Schmerzen hat, nicht essen und trinken will, wenn es apathisch ist sowie fantasiert. „Das beste Hausmittel sind Ruhe und genügend Flüssigkeit. Wadenwickel kann man machen. Aber je nach Alter haben die Kleinen manchmal gar keine heißen Beinchen.“ Säuglinge sollten bei Fieber in jedem Fall dem Arzt vorgestellt werden.

