Sachsens Gerichte verhängten 2022 mehr als drei Millionen Euro Geldauflagen

Leipzig/Dresden. Wenn Gerichte Verfahren gegen Geldauflage einstellen, profitieren davon oft gemeinnützige Vereine. Im Jahr 2022 flossen 3.442.861 Euro an sie. Das teilte die Pressestelle des Oberlandesgerichts Dresden auf LVZ-Anfrage mit. Dabei verhängten Gerichte in Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau die Auflagen.

Die drei Vereine, die sachsenweit die höchsten Zuwendungen erhalten hatten, waren die Opferhilfe Sachsen e. V mit 121.251 Euro. An zweiter Stelle folgt das Leipziger Kinderhospiz Bärenherz e. V. in Markkleeberg mit 101.752 Euro. Der Verein „Ärzte ohne Grenzen“ hat demnach 80.894 Euro bekommen. Unter den insgesamt in Sachsen eingegangenen Geldern profitierten Vereine, die entweder regional (2.253.184 Euro), landesweit (430.993 Euro) oder bundesweit (758.682 Euro) aktiv sind.

Leipziger Vereine bekamen 2022 mehr Geldauflagen zugewiesen als 2021

Beim Landgericht Leipzig war der Betrag für die eingestellten Verfahren gegen Geldauflage am höchsten: Von 775.956 Euro zugewiesener Gelder sind 729.702 Euro tatsächlich eingegangen. Im Jahr 2021 waren es 125.000 Euro weniger. Wie Pressesprecherin Maike Schaaf vermutet, könnte das mit der geringeren Anzahl an durchgeführten Prozessen während der Corona-Pandemie zusammenhängen.

Außerdem, wie Schaaf erläuterte, würden Richterinnen und Richter entscheiden, ob das Geld der Staatskasse oder einem gemeinnützigen Verein zugutekommt. Dabei stehe es den Rechtsprechenden frei, an welchen Verein das Geld letztendlich gezahlt werden müsse. Allerdings habe der Verein oft eine Verbindung zum Delikt. So würden Opfervereine beispielsweise bei Körperverletzung bedacht. Geldstrafen und Tagessätze würden dagegen in die Landesjustizkasse fließen.

