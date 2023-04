30 Jahre Schulamtssprecher: Wie Roman Schulz zum Abschied Sachsens Kultusminister benotet

Leipzig. Er hat neun Kultusminister- und Ministerinnen in Sachsen erlebt und überlebt. In seiner Amtszeit mutierte seine Behörde vom Oberschulamt über das Regionalschulamt und die Bildungsagentur bis zum Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB). Und mit 30 Jahren in gleicher Funktion ist er in Sachsen der am längsten gediente Pressesprecher. Doch Ende April ist für Roman Schulz Schluss auf seinem Posten. Dann wird der bekennende Borussia-Dortmund-Fan (BVB-Dauerkarte auf der Südtribüne) 63 und wechselt in den Ruhestand. Weil er es so will.

Fragt man nach den Gründen seines Ausstiegs, zitiert der Leipziger die „Toten Hosen“, die er im Juni 2022 auf der Leipziger Festwiese erlebte. „Wir stoßen an mit jedem Glas auf alle die draufgegangen sind“, heißt es im Song „Altes Fieber.“ 2022, sagt Schulz, sei ein hartes persönliches Jahr für ihn gewesen. Zwei enge Freunde habe er verloren, beide Anfang 60, beide nach Krankheiten zu früh aus dem Leben gerissen. Da komme man schon ins Grübeln wie es so weitergehe. Deshalb, so der gebürtige Vogtländer (Rodewisch) und verheiratete Familienvater (zwei erwachsene Kinder), habe ihn das nur in seiner Entscheidung bestätigt: Es gibt noch ein Leben nach dem Job, den er 30 Jahre aus Leidenschaft gemacht habe, ganz vorn bei allen Kämpfen und Diskussionen um das sächsische Schulsystem. „Ich bin unendlich dankbar über die beruflichen Jahrzehnte“, sagt er. „Aber ich mache auch gern Platz für Leute mit neuen Ideen.“ Die Kunst bestehe ja darin, loszulassen und sich nicht für unersetzbar zu halten.

DDR-Schulsystem verhindert Medizin-Studium

Dabei hätte es für ihn auch ganz anders laufen können. Denn eigentlich wollte er Medizin studieren. Eigentlich. Denn wie bei so vielen hatte das DDR-Bildungssystem nach der Berufsausbildung mit Abitur (Buchbinder) auch für ihn anderes vorgesehen – Umlenkung auf Lehrerstudium. 1985 steht er im Leipziger Osten erstmals vor einer Klasse und unterrichtet Geschichte und Deutsch – an der 13. POS August Bebel. „Die Gegend war DDR-Verfall der schlimmsten Art“, sagt er im Rückblick. Aus der Sozialismus-Tristesse erlösen ihn die Friedliche Revolution 1989 und bis 1991 „die vielleicht schönsten Jahre des 20. Jahrhunderts.“

Emotional aufgewühlt nach Morden an Kindern

1991 wechselt er vom Lehrerzimmer an das Oberschulamt Leipzig. Er soll das neue Schulsystem in Sachsen mit aufbauen. Aus der Befristung werden 32 Jahre, ab 1993 ist er Pressesprecher. Eine Ära, in der für die Medien von MDR, LVZ bis Spiegel, Zeit und FAZ immer die geduldige Stimme und das Gesicht der sächsischen Schulpraxis war. Personalabbau, Schulschließungen,Lehrermangel, Corona-Folgen – Schulz antwortete auch auf die kritischsten Fragen. Immer sachlich, manchmal auch emotional aufgewühlt. So wie nach den Sexual-Morden an den Leipziger Kindern Mitja (7, 2007) und Michelle (8, 2008), wo er Dutzenden Journalisten und Kamerateams live erklären muss, wie es an deren Schulen weitergeht. „Ich habe mich vor die beiden Schulleiterinnen gestellt, weil sie den Medien-Ansturm nicht bewältigen konnten“, sagt er. „Noch heute bekomme ich Gänsehaut, denn die Bilder haben sich bei mir eingebrannt. Ich denke bei jedem Schulanfang an die beiden Kinder.“

Gute Noten für Piwarz, Kurth und Rößler

Und da wäre da noch das besondere Verhältnis zur Chefetage in Dresden. Die neun Kultusminister -und Ministerinnen hat er in einem persönlichen Brief („Goodbye LaSuB“) bewertet, ohne sie direkt zu benennen. Aber die Initialen und Passagen sind eindeutig. So bekommen der aktuelle Minister Christian Piwarz, Brunhild Kurth und Matthias Rößler durchweg gute Noten („Sie wollten was bewegen, scheuten keine Widerstände und dachten für Schule.“).

Wöller und Flath fallen glatt durch

Auch der kurzzeitige Quereinsteiger Frank Haubitz kommt gut weg („Hätte was werden können.“), genauso wie die Ex-Minister Friedbert Große und Karl Mannsfeld („Sehr umgängliche Herrschaften, immer grundsolide und keine überehrgeizigen Karrieristen“). Zwei Kultusminister lässt er dagegen glatt durchfallen – die jeweils vom Posten des Landwirtschaftsministers gewechselten Roland Wöller und Steffen Flath. „Schulen voller Menschen sind schon eine andere Welt als Ställe voller Schweine, Kühe und Hühner“, ätzt Schulz und kritisiert, dass beide im Kultusministerium nur ein Sprungbrett zur politschen Karriere gesehen hätten.

Im Mai zu Springsteen nach Italien

Ein Abgang im Zorn wird es dennoch nicht. Im Gegenteil. „Es war der Job meines Lebens, ich möchte keinen Termin und keine Anfrage missen“, sagt er zufrieden und dankt allen Mitstreitern. Einen großen Abschied wird er aber nicht feiern. Er räumt noch sein Büro in Chemnitz aus und das war’s. Was noch kommt? Vielleicht mal ein Ehrenamt, er habe jedenfalls genug zu tun. Der BVB spiele noch um die Meisterschaft und außerdem sei er Rockmusik-Fan und reise gern zu Konzerten. Am liebsten wäre er am 28. April beim Start der Bruce-Springsteen-Tournee in Barcelona dabei gewesen. Aber keine Chance, ausverkauft. Jetzt reist Schulz als Ruheständler am 18. Mai nach Ferrara (Italien) zum „Boss“.