Sachsen und das Genderverbot - ist das gut so?

einmal vorweg: In diesem Intro benutzen wir die sogenannte Doppelform. Das heißt, wir schreiben nicht „Liebe Leser“, sondern adressieren auch explizit alle weiblichen Personen in der Leserschaft, also die „Leserinnen“. So könnten wir in Sachsen auch einen Schulaufsatz abgeben, ohne zu viele Fehlerankreidungen zu riskieren, zumindest was das Gendern angeht. Es wird mal wieder viel (manche meinen: zu viel) über das Gendern in Sachsen debattiert: Denn ein Erlass des sächsischen Kultusministeriums erregt in dieser Woche die Gemüter. Das Ministerium hat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, das Gendern mit Sternchen, Doppelpunkt im Wortinneren oder großem Binnen-„I“ zu unterlassen – sowohl im Unterricht als auch in der Behördenkommunikation. Die Konferenz der Sächsischen Studierendenschaften (KSS) hat am Donnerstag sogar davor gewarnt, dass aufgrund des neuen Erlasses aus dem Kultusministerium eine Vielzahl von angehenden Lehrkräften den Freistaat verlassen könnte.

Der Rat der deutschen Rechtschreibung hat sich heute auch nochmal dazu geäußert. Ergebnis: Der Rat stuft Genderzeichen im Wortinneren nicht als Kernbestand der deutschen Orthografie ein. Es handele sich, so hieß es, beim Gendern nicht um eine orthografische, sondern um eine gesellschaftspolitische Diskussion. Die Spannungen könne man nicht mit orthografischen Mitteln auflösen. Die Orthografie sei lediglich ein Vehikel.

Für Sachsens Schulen heißt das: Es bleibt bei dem Verbot - denn das Ministerium hatte sich auf den Rat berufen.

Auch in der LVZ-Redaktion polarisiert das Thema: Ist es richtig, das Gendern in Sachsens Schulen zu verbieten? Ja, weil Ideologie an Schulen nichts zu suchen hat, sagt LVZ-Redakteurin Janina Fleischer. Nein, meint LVZ-Volontärin Leonie Beyerlein. Junge Menschen sollten für sich selbst entscheiden. Beide Kolleginnen haben sich einer „Pro & Contra“-Diskussion gestellt, hier lesen Sie ihre Argumente.

Ein Auszug:

„Es ist bequemer, Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche über die Wörter zu streuen, als nach Formulierungen zu suchen, die gleichermaßen treffend sind, wie sie niemanden ausschließen. Wobei der Anspruch, alle Geschlechtsidentitäten zu bezeichnen, absurd wirkt, wenn es um Geschlechtlichkeit gar nicht geht. In einem Schulaufsatz beispielsweise über den Besuch eines Landwirtschaftsbetriebs. Wem hilft es, durch ein Zeichen zu betonen, das dort auch nicht-binäre Menschen arbeiten könnten, wenn Mindestlohn bei der Erdbeerernte das Thema ist? Im Gegenteil: Was zur bloßen Routine gerät, macht die gute Absicht stumpf.“ „Pro“ von LVZ-Autorin Janina Fleischer

„Die Vorgabe klarer Regeln ist wichtig – auch, damit der eine Lehrer in der Klassenarbeit die Gender-Form nicht als Fehler wertet und die andere Lehrerin es durchgehen lässt. Es muss nicht gleich ein Verbot sein. Verbote sind keine Lösung für gesellschaftliche Entwicklungen. Man muss versuchen, Kompromisse auszuhandeln und Entwicklungen zuzulassen – und dabei auch mit unterschiedlichen Auffassungen zu leben. Warum in der Schule nicht eine Gender-Form zulassen, wenn sie in einem Text konsequent und einheitlich verwendet wird? Es macht doch einen Aufsatz in seinen Thesen und der Struktur nicht inhaltlich schlechter.“ "Contra" von LVZ-Autorin Leonie Beyerlein

Bilden Sie sich selbst eine Meinung. Wie finden Sie das Genderverbot an sächsischen Schulen? Bei der Umfrage auf LVZ.de haben bereits mehr als 10.000 Nutzerinnen und Nutzer mitgemacht - stimmen Sie gerne hier auch ab.

RB Leipzigs Neuzugang Lois Openda erhält die Rückennummer 17, mit der bislang Dominik Szosboszlai auflief. © Quelle: RB Leipzig/Motivio

