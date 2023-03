﻿Millionenfach geklickt: Ehefrau von Ex-RB-Coach Zorniger sächselt bei Instagram

„Diggschn“, „Dohnie“ und „es drascht wie Sau“: Mit Video-Clips auf Sächsisch begeistert und polarisiert Kristina vom Dorf auf Instagram. Ihr Kanal „Die Sachsen verstehen“ wuchs innerhalb weniger Wochen auf mehr als 14.000 Follower an. Wie die 36-Jährige auf die Idee kam und was dahinter steckt, hat sie uns verraten.

Leipzig. Seit kurzem sorgt Kristina Zorniger mit sächsischen Mundart-Videos für einigen Gesprächsstoff. Im ersten Clip auf ihrem Instagramkanal „Die Sachsen verstehen“ erklärt die gebürtige Sächsin, die seit 2019 mit Ex-RB-Trainer Alexander Zorniger verheiratet ist, dass es im sächsischen Sprachgebrauch beispielsweise nicht regnet, sondern „drascht wie Sau“. Der Kanal, den sie unter dem Pseudonym „Kristina vom Dorf“ betreibt, hat innerhalb der ersten sechs Wochen bereits mehr als 14.000 Follower gesammelt – und trendet weiter. Aber wie kam die Autorin und Bloggerin überhaupt auf die Idee?

Als „Sachsen-Muddi“ bei Instagram vor der Kamera

„Ich hasse es, wenn das Sächsisch als schlimmster Dialekt bezeichnet wird. Denn jeder Dialekt ist besonders, keiner schlechter als der andere“, räumt die 36-Jährige mit Vorurteilen auf. Mit ihrem Instagram-Kanal wolle sie eine Lanze für ihre Landsleute und deren Dialekt brechen. Außerdem nutze sie die Recherchen über die Mentalität der Sachsen für ihr neues Buch, das im Herbst erscheint. „Als Quelle meiner Inspiration dienen mir in erster Linie meine Eltern und Freunde aus meiner alten Heimat, die Follower, die mich mit Vorschlägen befeuern, und auch im Internet finde ich viele Anregungen“, erzählt Kristina Zorniger.

Besonders beliebt sind ihre „Muddi“-Clips, in denen sie Alltagssituationen nachspielt. In einem der Videos fordert „Kristina vom Dorf“ dort ihren Sohn Toni auf: „Dohnie, itze reum dei Gelumbe weg und hör off zu diggschn.“ Es wurde bis heute 1,6 Millionen Mal geklickt und ist das erfolgreichste der 35 veröffentlichten Kurzvideos. Ihre Anekdoten vom Besuch beim „Bäggor“ oder beim „Fleescher“ sorgen ebenso für Schmunzeln, wie die Reihe „In Sachsen sagen wir nicht...“, in der sie unter anderem über die Bedeutung der „Hitsche“ aufklärt.

Bloggerin schreibt Bücher über Lieblingsorte

Sieben Jahre lang lebte Kristina Zorniger mit ihrem Ehemann, der von 2012 bis 2015 als Chefcoach bei RB Leipzig beschäftigt war, im Ausland: zuerst in Dänemark, dann auf Zypern. Während er mit Brøndby Kopenhagen um die Meisterschaft kämpfte und 2018 den dänischen Pokal gewann, schrieb sie unter ihrem Künstlernamen „Kristina vom Dorf“ ihr erstes Buch „How To Survive auf dem Dorf“. Auch ihre Liebeserklärung an das skandinavische Land abseits des Tourismus „Niemals Dänemark“ wird von ihren Fans verschlungen.

Alexander Zorniger ist Trainer beim Zweitligist Greuther Fürth. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Aktuell ist die zweifache Mutter mit der Familie in Franken zu Hause, wo ihr aus Schwaben stammender Ehemann aktuell beim Zweitligisten Greuther Fürth die Fäden zieht. Dort arbeitet sie an ihrem dritten Werk. „Ich schreibe ein unterhaltsames Buch über mein Sachsen“, verrät die gebürtige Langreinsdorferin, die in der 750 Einwohner zählenden Gemeinde bei Zwickau ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Bei Faschingsveranstaltungen stand sie auch gerne allein auf der Bühne und performte für die Zuschauer. Jetzt steht sie wieder im Rampenlicht – als Protagonistin in ihren eigenen Videos.

Unter ihrem Künstlernamen „Kristina vom Dorf“ schreibt die 36-Jährige Reiseliteratur und derzeit an ihrem Sachsen-Buch. © Quelle: Kai Schmidsberger Photography

„Ich ignoriere die Pöbeleien“

Was sagt sie zu den Menschen, die unter ihren Beiträgen ablehnende Kommentare hinterlassen? „Ich ignoriere diese Pöbeleien oder versuche mit Spaß darauf zu reagieren. Mittlerweile sind die Follower wie meine eigene Sachsenarmee. Sie reagieren auf diese Beschimpfungen, um mich zu schützen“, erklärt die „Muddi“ auf Hochdeutsch.

Sie selbst lache sich schon bei der Produktion der Videos schlapp: „Meist produziere ich fünf bis zehn am Stück. Fürs Produzieren, Schneiden, Text schreiben, Hochladen und Vertaggen brauche ich einen ganzen Arbeitstag“, erklärt die ehemalige Moderatorin des LVZ-Sportbuzzer-Magazins.

Mit Leipziger Kabarettist Gunter Böhnke im Herbst auf der Bühne

Mit dem Sachsen-Buch, das im Oktober erscheint, geht Kristina vom Dorf auf Lesetour. Die Leipzigerinnen und Leipziger dürfen gespannt sein: Gemeinsam mit dem Kabarettisten und Schriftsteller Gunter Böhnke wird sie das „Säggs’sche“ im Academixer zum Klingen bringen.