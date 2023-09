Immer weniger Rauchende in Sachsen: niedrigeste Quote seit 1999

Dresden. Immer weniger Menschen in Sachsen greifen zur Zigarette. Dies teilte die Techniker Krankenkasse am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamts mit. Im Jahr 2021 rauchten demnach 21 Prozent der Personen ab 15 Jahren. 1999 waren es dagegen noch 24,5 Prozent. Damit ist die niedrigste Quote seit 1999 erreicht worden. Insgesamt rauchen deutlich mehr Männer als Frauen.

Auch die jungen Menschen rauchen immer weniger. Während 1999 noch mehr als 30 Prozent der 15- bis 25-Jährigen in Sachsen zur Zigarette griffen, lag der Anteil 2021 nur noch bei 17,5 Prozent. Damit sei eine positive Entwicklung und ein Schritt in Richtung einer gesünderen Zukunft geschaffen worden, wird Alexander Krauß, Leiter der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Sachsen, zitiert. Am meisten rauchen Personen der Altersgruppe der 35- bis 45-Jährigen.

