Versuchter Einbruch in Leipzig: Diebe schneiden riesiges Loch in das Dach eines Geschäfts

Leipzig. Irgendwann am Wochenende schlugen die Diebe zu: Mithilfe eines riesigen Lochs wollten sich Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagmittag Zugang zu einem Geschäft im Sachsenpark in Leipzig-Seehausen verschaffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schnitten sie dafür zunächst oberflächlich ein zwei mal zwei Meter großes Loch in das Dach. Dann schlitzten sie in die unterste Dachschicht ein kleineres Loch und wollten sich so Zugang zum Lagerraum verschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch der Zutritt war wohl durch einen Lüftungsschacht versperrt, sodass die Diebe ihr Vorhaben abbrechen mussten. Durch das Loch im Dach trat Regenwasser ein und verteilte sich innerhalb des Dachs. Eine abschließende Schadenshöhe konnte die Polizei deswegen noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des Versuches in besonders schwerem Fall von Diebstahl auf.

LVZ