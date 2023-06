﻿Sachsens Bevölkerungsprognose: Wie entwickelt sich meine Gemeinde?

Kamenz/Leipzig. In der nahen Zukunft leben immer weniger Menschen in Sachsen. Nach aktuellen, bis ins Jahr 2040 reichenden, Schätzungen aus dem Statistischen Landesamt werden es in spätestens zehn Jahren schon weniger als vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sein. Zum Vergleich: Im Jahr 1950 lebten auf dem Gebiet noch 5,6 Millionen Menschen, zur Wiedergründung des Freistaates 1990 waren es immerhin noch 4,7 Millionen. Seither hat sich die Einwohnerzahl immer weiter verringert.

Dabei werden in den kommenden 17 Jahren in großen Teilen der Region immer weniger Menschen leben. Lediglich rings um die Metropole Leipzig und vereinzelt im Großraum Dresden sind die neuesten Prognosen nicht ganz so negativ. Wir haben uns die Zahlen für jede einzelne Gemeinde im Freistaat etwas genauer angeschaut und dabei auch drei mögliche Varianten aufbereitet.

Drei Varianten der Prognosen

Denn wie üblich in solchen Berechnungen haben die Forschenden des Statistischen Landesamts in Kamenz unterschiedliche Szenarien entworfen – die jeweils abhängig von natürlicher Bevölkerungsentwicklung und möglichem Zuzug aus anderen Bundesländern sowie aus dem Ausland sind. In allen drei veröffentlichten Varianten ist zumindest der rasche Anstieg der Lebenserwartung gleich: Zuletzt wurden Frauen in Sachsen im Schnitt 83,6 Jahre alt und Männer 77,6 Jahre. Bis zum Jahr 2040 sind es jeweils gut zwei Jahre mehr. Diese Entwicklung verlangsamt den natürlichen Bevölkerungsschwund, kann ihn aufgrund der insgesamt schwierigen demografischen Entwicklung aber nicht aufhalten. Seit Langem gehört Sachsen zu den Bundesländern mit dem höchsten Altersdurchschnitt.

Unterschiede in den drei Prognosen resultieren einerseits aus verschiedenen Annahmen bei der Geburtenrate, andererseits aber auch beim Zuzug. In der „oberen Prognose“ gingen die Forschenden sogar von steigenden Geburtenzahlen bis 2030 aus, bei der mittleren bleibt es beim aktuell schon negativen Trend und in der unteren Variante fällt der Geburtenausblick noch weiter ab. Im Bereich der sogenannten Wanderungsgewinne ist vor allem der Zuzug aus dem Ausland das Zünglein an der Waage – hinsichtlich Langfristigkeit und Altersstruktur der Hinzukommenden. In der untersten Variante wird Sachsen vor allem nur kurzfristig hinzugewinnen und bis 2040 im Vergleich zu 2021 etwa 240.000 Menschen zusätzlich aus dem Ausland eine neue Heimat bieten. In der oberen Variante hält der Zuzug länger an, beträgt das Plus von Zu- und Wegzügen dann 325.000 Menschen.

Unterschiede machen 160.000 Menschen mehr oder weniger aus

Letztlich wird aber auch dies nicht ausreichen, um den aufgrund der hohen Altersstruktur insgesamt negativen Trend aufzuhalten. In der oberen, noch etwas positiveren Variante wird Sachsen im Jahr 2040 noch 3,89 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben, in der untersten wären es nur noch 3,73 Millionen. Das ist immerhin ein Unterschied von 160.000 Menschen – mehr als heute in Plauen und Zwickau zusammengerechnet wohnen.

Die größten Einschnitte in der Bevölkerungsstruktur sind vor allem in den Gemeinden im Süden und Osten des Landes zu erwarten. So wird beispielsweise Klingenthal (Vogtlandkreis) gut 30 bis 32 Prozent der heute 7800 Bewohnerinnen und Bewohner verlieren, heißt es. Im Jahr 2040 bedeutet das eine Einwohnerzahl von nur noch 5500. In Weißwasser (Landkreis Görlitz) leben heute etwa 15.000 Menschen, 2040 sehen die positivsten Prognosen noch 11.500 voraus.

Zu den wenigen positiven Beispielen gehört neben der Metropole Leipzig (+6 bis +11 Prozent Einwohnerplus bis 2040) beispielsweise auch Schönwölkau in Nordsachsen. Hier leben heute etwa 2600 Menschen, in 17 Jahren sollen daraus mehr als 3000 geworden sein.

