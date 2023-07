Sachsens Gewässer in „besorgniserregendem“ Zustand — der Dienstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wir schreiben gerade viel übers Wasser. Denn es gibt davon immer weniger, auch in Sachsen. Eigentlich war das Jahr ganz gut gestartet, ausreichend Niederschläge im Frühjahr konnten die seit 2019 arg gelittenen Grundwasserstände im Freistaat etwas auffüllen. Seit Mai ist die Lage aber nun wieder zunehmend prekär. Der Juli ist üblicherweise der regenreichste Monat in Leipzig — mit durchschnittlich 70 Litern Wasser pro Quadratmeter. Bislang hat es im Juli 2023 an der Wetterstation in Holzhausen aber nur gut fünf Liter geregnet.

Für Sachsens Gewässer ist Trockenheit dabei noch nicht einmal das einzige große Problem. Auch der ökologische Zustand sei insgesamt „besorgniserregend“, so Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Nur etwa sieben Prozent der Flüsse und Bäche im Freistaat erfüllen demnach bisher die Umweltschutz-Vorgaben der Europäischen Union, schreibt mein Kollege Andreas Debski. Ursachen seien problematische Begradigungen und Vertiefungen der Flussläufe, Rodungen an Ufern sowie Chemikalien (Phosphor, Nitrate) im Wasser.

„Wir brauchen Wasser, wir brauchen ökologisch leistungsfähige und artenreiche Gewässer und Uferräume. Wolfram Günther (Grüne), Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

In der Region Leipzig muss sich vor allem an Pleiße, Luppe und Parthe einiges ändern, heißt es. Sollte die Situation so bleiben wie sie ist, drohen ab 2027 im Übrigen auch Strafzahlungen aus Brüssel.

Bild des Tages

Rauch steigt noch über dem abgebrannten Feld bei Machern auf. 60 Hektar Winterweizen sind am Dienstagvormittag abgebrannt. © Quelle: Frank Schmidt

Am Dienstagmorgen standen noch 60 Hektar Winterweizen auf dem Feld zwischen Machern und Gerichshain (Landkreis Leipzig), am Mittwoch waren dann Rauchschwaden des brennenden Feldes weithin sichtbar. Fast täglich berichten wir inzwischen über solche Brände in der Region. In weiten Teilen von Stadt Leipzig, Landkreis und Nordsachsen gilt die zweithöchste Waldbrandstufe 4. Seien Sie bitte vorsichtig.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Die Anspannung wächst I: Am Donnerstag um 9 Uhr startet die Fußball-WM der Frauen mit der Partie Neuseeland gegen Norwegen in Auckland. Morgen werden DFB-Kapitänin Alexandra Popp und Abwehrchefin Sophia Kleinherne im deutschen Camp in Wyong (Australien) zum letzten Stand der eigenen Vorbereitungen informieren.

Die Anspannung wächst II: Alfred Hitchcock, der Meister des „Suspense“, schnappte sich bereits 1939 den Roman „Die neununddreißig Stufen“ und schuf daraus einen spannenden Thriller um Spione und mysteriöse ausländische Mächte. Im Sommertheater des Ankers feiert die Geschichte nun am Mittwoch ab 20 Uhr in der Inszenierung von Marco Runge Premiere.

Die Anspannung kann raus: Im Club Mjut darf auch am Mittwochabend ab 18 Uhr ausgelassen getanzt werden. Zur „Sommerbar extended“ wollen Sam, Soey, Berni, Tim und Robi mit ihren Sounds den Dancefloor füllen. Das Motto des Abend heißt: WFYB - Whatever Floats Your Boat. Kurz gesagt: Alles darf, nichts muss.

Ich summe: „Home is where I want to be“ (The Talking Heads, „This must be the place“)





Wir hoffen, Sie haben einen schönen Abend! Kommen Sie gut durch die Nacht!

Ihr Matthias Puppe

Chef vom Dienst

