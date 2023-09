﻿Umzug scheitert an sächsischem Schulsystem: Oxford-Professor gibt Uni Leipzig einen Korb

Leipzig. Immerhin ein Gutes können die Eltern ihrer ersten Erfahrung mit dem sächsischen Schulsystem im Nachhinein abgewinnen: „Im Leipziger Zoo war es richtig schön“, sagt Thomas Krebs. Seine Frau Beatrice erinnert sich: „Dort hat sich Vicky halb im Ernst und halb im Spaß beklagt, dass ihr die Argumente gegen einen Umzug nach Leipzig ausgingen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als das Professoren-Paar im Herbst 2022 mit den Töchtern Victoria und Roberta das Elefantenhaus, die Kiwara-Lodge und Gondwanaland erkundeten, war die Familie noch fest davon überzeugt, bald aus Oxford überzusiedeln. Die Universität Leipzig wollte Thomas Krebs beauftragen, einen englischsprachigen Studiengang über internationales Wirtschaftsrecht aufzubauen – ein Prestigeprojekt.

Gymnasienwahl: „So naiv waren wir“

Die Berufung sollte so schnell wie möglich erfolgen. Für die geplante Verbeamtung unterschrieb Finanzminister Hartmut Vorjohann eine Ausnahmegenehmigung: Mit seinen 52 Jahren hatte Krebs die Altersgrenze eigentlich gerade überschritten, doch man wollte den Fachmann für Common Law von der englischen Elite-Uni unbedingt nach Leipzig lotsen. Auch Beatrice Krebs, eine ausgewiesene Strafrechtsexpertin mit einem Lehrauftrag in Reading, sollte Professorin an der Juristenfakultät werden, so der beiderseitige Plan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber sowohl die Uni als auch Familie Krebs hatten die Rechnung ohne die sächsische Schule gemacht. Denn da waren ja noch die zwölfjährige Victoria und die neunjährige Roberta – beide in England geboren und nicht gerade begeistert, ihr Zuhause zu verlassen. „Wir dachten, wir könnten uns ein Gymnasium für beide Kinder aussuchen“, erzählt der Vater. „So naiv waren wir.“

Schulsekretärinnen wimmeln am Telefon ab

Nun – eigentlich ging das Ehepaar nur davon aus, dass es in Leipzig wie in Bonn laufe, wohin eine frühere Kollegin berufen worden war. „Auch dort sind die Gymnasien überfüllt“, stellt Beatrice Krebs klar. „Trotzdem haben sie es möglich gemacht.“ Die befreundete Familie schaute sich in Nordrhein-Westfalen drei Schulen an und wählte jene, die der Tochter am besten gefiel.

Ganz anders die Erfahrung in Leipzig: Thomas Krebs berichtet von Sekretärinnen, die ihn am Telefon abwimmelten, von Mails, auf die es keine Antwort gab. Nur ein einziger Schulleiter habe ihm ein Treffen angeboten – Uwe Schmidt vom Gerda-Taro-Gymnasium. „Wir sind ihm sehr dankbar, denn ohne ihn hätten wir wahrscheinlich noch lange im Dunkeln getappt.“

Bildungsempfehlung nicht mehr bindend

Über die Aufnahme entscheidet in Sachsen das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub). Für Roberta, die Jüngere, war der Fall immerhin klar. Nach vier Schuljahren in Oxford hätte zum geplanten Umzug in Sachsen der Wechsel auf die weiterführende Schule angestanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roberta hätte davon profitiert, dass die Bildungsempfehlung im Freistaat nach einem Rechtsstreit seit 2017 nicht mehr bindend ist. Sie wäre wie ein Grundschulkind mit einer Oberschul-Empfehlung behandelt worden: Nach Tests in Deutsch, Mathe und Sachkunde hätten ihre Eltern ein Beratungsgespräch führen müssen, wären danach aber frei gewesen, Robertas künftige Schulart zu wählen.

Vom Landesschulamt auf Distanz gehalten

Kompliziert wurde es hingegen bei Victoria nach sieben Schuljahren. Wie wenig bekannt das Regelwerk selbst im Lasub ist, zeigt die LVZ-Recherche: Eine Anfrage zum Fall der deutschen Familie aus Oxford, über den zuerst das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet hatte, beantwortete die Landesbehörde lediglich mit zwei Links zu digitalen Broschüren über Vorbereitungsklassen für Kinder ohne Deutschkenntnisse – trotz des wiederholten Hinweises, dass Victoria Muttersprachlerin sei.

Auch ihnen sei es so ergangen, berichtet Beatrice Krebs. „Wir wurden auf Distanz gehalten, ohne die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der unseren Wunsch nicht gleich für abwegig hielt.“ Victoria sei gut in der Schule. „Ehrgeizig, selbstständig – definitiv ein Gymnasiumkind.“ Doch wie sie dorthin gelangt, lässt sich nicht ergoogeln. Immerhin landeten die Eltern irgendwann bei einer Sachbearbeiterin, die ihnen ein Infoblatt schickte.

„Schule will sich vor dummen Schülern schützen“

Misstrauen spricht aus den Zeilen. „Grundsätzlich erfolgt die Aufnahme an einer Oberschule“, es sei denn, das Lasub erkenne einen „besonderen Härtefall“ an. Falls der „bisherige Bildungsweg den Anforderungen des sächsischen Gymnasiums entspricht“ – und zwar „nur in diesem Fall“, wie es heißt – werde auf Grundlage der Noten entschieden, ob das Kind zu einer Prüfung in fünf Fächern zugelassen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Klassen 5 bis 7 muss in Deutsch, Mathe, Englisch ein Schnitt von 2,0 erreicht werden und in zwei weiteren Fächern bei mindestens 2,5 liegen. Für die Jahrgänge 8 bis 10 muss der Mittelwert insgesamt besser als 2,0 sein.

Die Juristenfakultät der Universität Leipzig sucht dringend neue Lehrkräfte. Doch nun ist ein Professoren-Paar wegen bürokratischer Hürden abgesprungen. © Quelle: André Kempner

„Wie stellen sie sich das vor?“, fragt sich Thomas Krebs. „Die Lehrpläne sind in England völlig andere.“ Victoria kenne sich bestens mit der Geschichte der Tudors aus, aber wird ihr das in einer sächsischen Geschichtsprüfung helfen? Spricht es gegen ihre Eignung fürs Gymnasium, wenn sie im Bio-Unterricht in Oxford nicht die Lurche, sondern die Schmetterlinge durchgenommen hat?

„Victoria kaute ohnehin am schwersten an unseren Umzugsplänen. Das wollten wir ihr nicht antun.“ Er verstehe die Haltung nicht, seufzt er. „In Sachsen will sich die Schule vor dummen Schülern schützen, statt die Schüler vor Anforderungen, denen sie nicht gewachsen sind.“ Seine Frau plädiert für eine Probezeit wie in Nordrhein-Westfalen. „Wenn ein Kind nicht fürs Gymnasium geeignet ist, wird es dort nicht lange bleiben.“

Bricht Sachsen Europarecht?

Die beiden Juristen halten die sächsische Regelung sogar für europarechtswidrig: Großbritannien ist zwar kein EU-Mitglied mehr, aber die Hürde wird ja auch vor Kindern aus dem französischen oder spanischen Bildungssystem aufgebaut. „Es ist eine Schlechterbehandlung“, betont Thomas Krebs. Während ein Gymnasialkind in Deutschland auch mit einem Zeugnisschnitt von 4,0 versetzt wird, muss ein Kind von außen für den Zugang weit besser abschneiden. „Warum hat uns die Uni nicht gleich zu Beginn informiert, dass der Schulzugang für unsere Töchter ein Problem wird?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz schien es, als würde die Hochschule die jährlich fünfstelligen Gebühren der Leipzig International School übernehmen, wie es BMW oder Porsche machen, wenn sie eine Fachkraft anlocken wollen. Als jedoch klar war, dass daraus nichts werden würde, waren die Berufungsverhandlungen beendet – „nach einem Jahr, in dem wir als Familie hin- und hergerissen lebten“. Und in dem die Uni unter anderem mit der Staatsregierung verhandelte, ein Gremium einberief, um Krebs’ Konzept zu begutachten, und einen Amtsarzt bestellte. „Ich möchte nicht wissen, wie viel Steuergeld das alles gekostet hat.“ Der Posten war 2020 ausgeschrieben worden. Schon Nummer 1 auf der Berufungsliste hatte ein Jahr verhandelt und doch abgesagt. Krebs war Nummer 2. Vielleicht wird die Uni 2024 einen Erfolg verkünden – falls mit Nummer 3 alles glatt läuft.

Lesen Sie auch

„Überheblichkeit vor allem im Landesschulamt“

Ein Einzelfall? Die Uni weiß es nicht: Warum ein Kandidat einen Ruf ablehne, werde nicht erfasst, bedauert ein Sprecher. Weil aber das Thema offenbar doch immer wieder auftaucht, fügt er einen Appell an den Freistaat an: „Wir benötigen auch im Bereich Schule und Kita Rahmenbedingungen, mit denen der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Sachsen konkurrenzfähig ist.“ Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig kennt das Problem ebenfalls, zumal es nicht nur den akademischen Bereich betrifft. Es gebe jedoch keine quantifizierbaren Daten, ist zu dort erfahren.

„Ich wäre gern gekommen“, sagt Thomas Krebs. „Vieles sprach für Leipzig und seit dem Brexit sprach immer weniger für Großbritannien.“ Gleichwohl sei es „auch in Oxford schön“, und Victoria und Roberta seien sowieso erleichtert, dass sich der Papa „gegen mein Ego“, wie er sagt, und für seine Töchter entschieden hat. Je länger sie sich mit dem sächsischen Schulsystem befasst hätten, so die Eltern, desto lauter sei die Frage geworden: „Wollen wir das überhaupt für unsere Kinder?“ Thomas Krebs runzelt die Stirn. „Die Hybris überraschte uns. Die Überheblichkeit war vor allem im Landesschulamt verstörend.“

LVZ