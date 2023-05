﻿Saisonstart an Leipzigs Seen – mit neuer Paddling-Station und einem virtuellen Rundflug

Leipzig. Freibad oder See? Wer in Leipzig draußen baden gehen will, muss sich entscheiden. Und er kann dies seit dem vergangenen Wochenende auch wieder: Leipzigs Freibäder sind ab sofort geöffnet – und die Seen bieten Wasser sowieso das ganze Jahr. Bleibt ein Manko: Das kühle Nass ist mit Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad Celsius tatsächlich immer noch ziemlich kühl. Und so spielt sich an den Seen gerade mehr an Land und auf dem Wasser ab. Dazu passt, dass es pünktlich zum Start in die Saison 2023 viel Neues gibt – mit dem Effekt, dass Erholungssuchende im besten Fall trocken bleiben.

An dieser Stelle kommt Jan Benzien ins Spiel: Der Kanu-Welt- und Europameister ist seit Jahren am Leipziger Stadthafen unternehmerisch tätig. Am Samstag steht er von einer Holz-Hütte, die in dem Stil auch in Kalifornien am Strand stehen könnte. „Hier befand sich früher schon mal ein Rettungsturm“, erzählt Benzien, dessen Team an der Hacienda am Nordstrand des Cospudener Sees eine neue SUP-Station mit Vermietung errichtet hat. SUP ist die geläufige Abkürzung für Stand-up-Paddling; eine Trendsportart, die so richtig keine mehr ist: Die Begeisterung fürs Paddeln im Stehen ist längst fester Bestandteil im Neuseenland.

Stadthafen Leipzig eröffnet SUP-Station am Cospudener See

Wenige Meter vom neuen Standort entfernt vermietet der Stadthafen bereits SUP-Boards. Von einem „Gesamtkonzept“ spricht Benzien im Hinblick auf seine Pläne: „Wir verbinden das Neuseenland – von der City bis zum Cossi.“ Denn längst kann man auch aus der Stadt bis zum Cospudener See paddeln.

Weniger bekannt als das Stand-up-Paddling ist bislang das sogenannte Wingfoilen – eine noch junge Sportart, die Seen-Besucher aber auch in der Region Leipzig immer öfter zu sehen bekommen. Die Sportart vereint mehrere Wassersportarten miteinander: Von einer Kombination aus Wellenreiten, Kitesurfen und Windsurfen sprechen jene, die sich auskennen. Als „Foil“ werden dabei gewölbte Tragflügel unter der Wasseroberfläche bezeichnet.

Auch am Cospudener See findet man Wing-Surfer, etwa in Person von Oli Spangenberg. Der 40-Jährige muss jetzt erst mal Ausdauer unter Beweis stellen: Er bläst seinen „Wing“ auf – so nennt sich das Segel, das er später in den Händen halten wird. „Ich bin echt gespannt, was das hier wird“, sagt Spangenberg, „ich mache das wirklich zum ersten Mal. Es kann also gut sein, dass ich gleich tauchen gehe.“ Die Ausrüstung, erzählt Spangenberg, sei ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst gewesen. Kurze Zeit später lässt sich dann beobachten, wie der Wassersportler tatsächlich übers Wasser gleitet – wirklich schnell wird er zunächst aber nicht. Die Windverhältnisse spielen noch nicht so ganz mit am Cospudener See. Geschwindigkeiten bis zu 43 Stundenkilometer sollen beim Wingfoilen möglich sein.

Wingfoilen erobert die Seen – jetzt auch in Leipzig

Wingfoilsurfer Oli Spangenberg (40): „Ich bin echt gespannt, was das hier wird.“ © Quelle: André Kempner

Die Trendsportart breitete sich übrigens so schnell aus, dass die Behörden zunächst nicht wussten, wie mit dem Phänomen Wingfoil umzugehen ist: Im letzten Sommer hatte der Freistaat Sachsen den Sport auf den Gewässern zunächst verboten. Zu gefährlich für Badegäste sei dieser, hieß es, die Empörung von Wassersportlern war zu erwarten. Im Frühjahr dann die Kehrtwende: Das Verkehrsministerium kippte das Verbot – und startete bis Oktober den Modellversuch „Foilen 2023“, der die „Ausübung rechtssicher genehmigt und an einfache Bedingungen geknüpft“ sei, wie der Freistaat mitteilte. In der Region Leipzig werden bereits Foil-Kurse angeboten.

Auch der Kanupark Markkleeberg ist am Wochenende in die Saison gestartet: Bis in den Herbst hinein stürzen sich jetzt wieder Kanufahrer und Rafter in die Fluten. Anfänger und Gruppen sind darunter, aber auch Stammkunden. „Ich komme schon seit Jahren hierher“, berichtet Andreas Marth, der gerade seine Runden dreht. „Ich absolviere eine Guide-Ausbildung – zwei Wochen Grundausbildung habe ich schon hinter mir“, sagt er. Im Anschluss kann er sich vorstellen, im Kanupark mitzuhelfen. Ob ein Guide gebraucht wird, weiß er noch nicht – nach wie vor ist der Kanupark aber äußerst beliebt: „Wir waren am Samstag bis auf den letzten Platz ausgebucht“, berichtet ein Mitarbeiter vor Ort.

Ganz neu ist derweil eine Attraktion am Störmthaler See: Das Krystallpalast-Varieté Leipzig, Betreiber der Vineta, lädt hier zu einer dreidimensionalen Animationsreise ein. Jetzt fand der erste virtuelle Rundflug über die Magdeborner Halbinsel statt: Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille), die räumliches Sehen ermöglicht, lässt sich das Areal von oben erkunden. „Und das beim ökologischsten Rundflug, den es je gegeben hat“, sagt Geschäftsführer Peter Matzke.

Virtual-Reality-Erlebnis am Störmthaler See: Mit dem Helikopter geht es über die Magdeborner Halbinsel. © Quelle: André Kempner

Die Ersten, die das ausprobiert haben, waren überaus erstaunt: Die 3D-Animation simuliert das Cockpit eines Hubschraubers, aus dem man auf den See, seine Ufer und die Vineta hinabschaut. Demnächst soll der halbstündige Rundflug aus dem Turmzimmer des Alten Dispatcherturms heraus oder auf einer Fläche auf dem Gelände des Vineta-Bistros zu erleben sein. Ein Tourguide erzählt dazu Wissenswertes über Landschaft und Historie. „Die ersten Termine sind voraussichtlich am 21. und 28. Mai, jeweils ab 11 und ab 13 Uhr“, sagt Projekt­leiterin Manja Werchau. Erwachsene dürfen sich für 10 Euro, Kinder für 8 Euro die VR-Brille aufsetzen.

Egal, ob am Störmthaler, Cospudener oder Markkleeberger See: Überall hoffen sie, dass die Wassertemperatur bis dahin langsam, aber stetig klettert. Damit sie dann auch im Wasser starten kann, die Saison im Leipziger Neuseenland.