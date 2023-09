Saisonstart in der Kulturszene mit gemischten Gefühlen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie Lust auf Kultur? Dann ab ins Theater, zum Konzert oder in die Oper. Die Sommerpause für die Leipziger Kulturbetriebe ist vorüber. Nun geht es wieder in die Vollen. Und das Besondere dieser neuen Spielzeit: Erstmals wird sie wieder komplett ohne Corona-Einschränkungen auskommen. Das gab es seit 2019 nicht mehr.

Die Stimmungslage unter den Kulturschaffenden ist allerdings gemischt. So richtig trauen wollen sie dem Frieden nicht. Zu unterschiedlich sind die Erfahrungen, die sie in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben. So zählte das Schauspiel Leipzig in der Saison 2022/2023 mit 112.000 Besuchern deutlich mehr Gäste als vor der Pandemie. Dagegen sieht es in der Oper oder im Gewandhaus nicht ganz so gut aus, auch wenn die Zahlen stabil sind.

Die Leute bleiben vorsichtig, legen sich nicht mehr so langfristig fest wie vor Corona.“ Enrico Lübbe Intendant Schauspiel Leipzig

Eines stellen aber alle Kreativen gleichermaßen fest: Die Menschen in der Messestadt und dem Umland planen kurzfristiger. Karten gehen immer häufiger erst an der Abendkasse über den Tresen und nicht schon Wochen oder gar Monate vorher. Und die Menschen sparen mehr. Die günstigeren Tickets sind am schnellsten weg.

Energiepreise, Inflation, steigende Personalkosten – Trotz aller Herausforderungen, sowohl auf Besucher,- als auch auf Gastgeberseite, ist die Freude auf die neue Spielzeit groß. Einen ersten Eindruck davon gab es zum Beispiel bei der Eröffnung der 243. Gewandhaus-Saison mit dem 96-jährigen Ehrendirigenten Herbert Blomstedt. Unter seine Leitung präsentierte das umjubelte Gewandhausorchester Werke von Franz Berwald und Franz Schubert.

Ebenfalls für volle Zuschauerreihen sorgten Silly auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Songs der Kult-Band mit männlicher Gesangsstimme gab es bislang höchstens auf der Karaoke-Bühne der Firmenweihnachtsfeier. Mit der diesjährigen Open-Air-Tour hat sich das geändert: Nach dem Ausscheiden von Anna R. (ehemals Rosenstolz) zu Beginn des Jahres hat City-Sänger Toni Krahl ein neues Zuhause in der Band gefunden.

Mit 96 Jahren alles im Griff: Herbert Blomstedt eröffnet mit seinem Gewandhausorchester dessen 243. Saison. Das ausverkaufte, aber nicht voll besetzte Haus ist begeistert. © Quelle: Andre Kempner

Die „Schlamm-Sprengung“ von Leipzig: Es ist 15 Uhr, als eine laute Hupe zweimal ertönt - das Signal des Sprengmeisters. Dann drückt er den Knopf. Es ist der 24. Februar 1995 in Leipzig-Plagwitz. Es ist 15 Uhr, als eine laute Hupe zweimal ertönt - das Signal des Sprengmeisters. Dann drückt er den Knopf. Es ist der 24. Februar 1995 in Leipzig-Plagwitz. Was dann passierte, ging in die Geschichtsbücher ein.

Bedrohte Freiheit: Die Zukunft des Leipziger Wagenplatzes „Karl Helga“ ist durch Pläne eines Bauriesen in Gefahr. Die Bewohner des alternativen Wohnmodells in Plagwitz hoffen auf Hilfe durch die Stadt. Die Zukunft des Leipziger Wagenplatzes „Karl Helga“ ist durch Pläne eines Bauriesen in Gefahr. Die Bewohner des alternativen Wohnmodells in Plagwitz hoffen auf Hilfe durch die Stadt. Ein Besuch in bedrohter Idylle.

Guter Ruf: Leipzigs Meisterschulen haben einen guten Stand bei Handwerkern. Viele kommen von weit her in die Messestadt, um ihren Meister zu machen. Warum ist das so? Was läuft hier besser als anderswo? Leipzigs Meisterschulen haben einen guten Stand bei Handwerkern. Viele kommen von weit her in die Messestadt, um ihren Meister zu machen. Warum ist das so? Was läuft hier besser als anderswo? Vier Absolventen berichten.

Lauter Abschied: Leipzigs größter Schornstein soll fallen. Die 170-Meter-Esse auf dem Gelände der Stadtwerke in der Arno-Nitzsche-Straße wird dem Erdboden gleichgemacht. Läuft alles nach Plan, soll es zwischen 10 und 10.30 Uhr so weit sein. Ein Sperrkreis wird eingerichtet. Die LVZ berichtet in einem Ticker ab dem Sonntagmorgen.

Großes Hallo: Endlich wieder Galopp auf Leipzigs traditioneller Turfstätte. Zum Renntag im Scheibenholz (erster Start 14 Uhr) reisen Besitzer, Reiter und Pferde aus den Niederlanden, Tschechien sowie der gesamten Bundesrepublik an.

Interessante Einblicke: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich Türen, die sonst den meisten verschlossen bleiben. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich Türen, die sonst den meisten verschlossen bleiben. Hier sechs Tipps für ein besonderes Erlebnis.

Riesige Chance: Erstmals spielt eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft um den WM-Titel. Die Begegnung gegen Serbien überträgt das ZDF ab 14.15 Uhr.

