﻿Sanierung der Zeppelinbrücke in Leipzig: Verschieben wird auch nicht billiger

Der Start, der für dieses Jahr geplanten Komplettsanierung der Leipziger Zeppelinbrücke in der Jahnallee muss verschoben werden. Auf die Ausschreibung der Bauleistungen gingen nur zwei Angebote ein, die beide über den geplanten Kosten lagen. Unser Autor bezweifelt, das diese bei einer neuen Ausschreibung 2024 billiger ausfallen werden.

Leipzig. Vielleicht werden sich einige Fußballfans darüber freuen, dass die Sanierung der Zeppelinbrücke erst einmal verschoben wird. Im Moment spricht nicht mehr viel für einen Start der Arbeiten noch vor der EURO 2024. Die vier Länderspiele im „Leipzig Stadium“ – so die Bezeichnung der UEFA für die Red-Bull-Arena – können also höchstwahrscheinlich ohne Vollsperrung in der benachbarten Jahnallee stattfinden.

Ansonsten ist die nun verkündete Entscheidung zur Zeppelinbrücke aber eine durch und durch schlechte Nachricht. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr muss Leipzig auf eine wichtige Straßenbau-Maßnahme verzichten, weil das Ergebnis der Ausschreibung weit jenseits der Etats des Auslobers liegt. Dass die Stadt und ihre Verkehrsbetriebe nicht jeden Preis akzeptieren können, ist einerseits verständlich. Andererseits bleibt es sehr unwahrscheinlich, dass die Angebote bei einer neuen Ausschreibung 2024 billiger ausfallen werden. Ob Straßen, Brücken, Schulen, Wohnungen – überall sind die Baukosten explodiert. Angesichts einer nach wie vor hohen Inflation, eines Mangel an Fachkräften, immer strengeren Vorschriften zu Sicherheit und Klimaschutz wird sich die Preisspirale wohl weiterdrehen.

Wie alle anderen Städte auch muss sich Leipzig deshalb ehrlich fragen: Was können wir uns noch leisten und was nicht? Immer wieder Ausschreibungen abzubrechen, kostet jedenfalls nutzlos Zeit und Geld.