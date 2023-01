Der Zeitplan für die Sanierung des Leipziger Traditionslokals „Zum Arabischen Coffe Baum“ kann nicht eingehalten werden. Was ist nur los auf der Baustelle in der Kleinen Fleischergasse?

Leipzig. Die Fassade ist aufgehübscht, doch bis Gäste im traditionsreichen Lokal „Zum Arabischen Coffe Baum“ in der Kleinen Fleischergasse bewirtet werden können, vergehen wohl noch viele Monate. Eigentlich sollte das Traditionslokal, das in jedem besseren Leipzig-Reiseführer erwähnt wird, 2023 wieder eröffnen. So jedenfalls hatte es das städtische Kulturdezernat als Ziel ausgegeben. Der Stadtrat bewilligte insgesamt drei Millionen Euro für die Sanierung, der Freistaat Sachsen steuerte Fördermittel in Höhe von einer Million Euro bei. Das Geld vom Land stammt aus dem Vermögen der einstigen Parteien und Massenorganisationen der DDR.