﻿Entspannung in Krisenzeiten: Das kosten Leipzigs Saunen

Leipzig. Während es draußen immer kälter wird, ziehen sich die Menschen in ihre Wohnungen zurück – oder aber in die wohlige Hitze der Leipziger Saunen. Wir geben einen Überblick über die sechs bekanntesten in Leipzig, ihr Angebot und was sie kosten.

Finnlandsauna am „Bagger“

Die "Finnlandsauna am Bagger" hatte im März den ersten Platz beim Saunatest der LVZ belegt. Die ausgedehnte Saunalandschaft und die Lage am Baggersee haben beim Test überzeugt.

Angebot: Drei Saunas, Bio-Bad, Dampfbad und Infrarot-Wärmekabine. Außerdem: Solarium, Fitnessbereich, Massageangebot (nicht im Preis inbegriffen) und Poolanlage sowie warme Speisen und Salate im Bistro.

Lukas Diestel in seiner Finnlandsauna am Bagger in Leipzig © Quelle: André Kempner

Preise: Tageskarte Erwachsene 25 Euro/Rentner und Studierende 24 Euro/ Punktekarte (10 Besuche) 230 Euro, Feierabendtarif (ab 18.30 Uhr) 23 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr, Panoramasauna täglich ab 12.30 Uhr geöffnet

Adresse/Kontakt: Leipzig-Thekla, Kiebitzstraße 20, Telefon 0341 9214952, www.finnlandsaunaambagger.de

Meri Sauna am Kulkwitzer See in Markranstädt

Die "Meri Sauna am Kulkwitzer See" ergatterte Platz Zwei im Sauna-Test und lockt mit verschiedenen Saunahäuschen in einem großen Garten. Saunagänger können sich im Naturteich abkühlen.

Angebot: Sechs Saunen, darunter eine Dampfsauna, eine Kältekammer, dazu buchbare Massagen und zwei Restaurants.

Der Außenbereich der Meri Sauna am Kulkwitzer See. © Quelle: André Kempner

Preise: Tagestarif für 28 Euro pro Erwachsenem, mit Ermäßigung 25 Euro. Kinder unter 4 Jahren: 3 Euro. Kinder von 4-12 Jahren: 4 bis 12 Euro. Montag ist Studententag: Studierende zahlen 21 Euro. An Dienstagen sind 4-Stunden-Tickets für 23 Euro erhältlich. Abendkarten täglich ab 19 Uhr für ebenfalls 23 Euro.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 22 Uhr. Dienstag von 11 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

Adresse/Kontakt: Meri Sauna Kulkwitzer See, Karlstraße 91 (Kranichweg), 04420 Markranstädt, Telefon: 034205 417202; www.meri-sauna.de

Sauna im See

Die „Sauna im See“ liegt tatsächlich im See – der Cospudener See ist durch eine Treppe mit der Sauna verbunden ist und dient zur Abkühlung nach dem Saunagang.

Angebot: Drei Saunas und ein Tropenbad, verschiedene Massagen (nicht im Preis inbegriffen).

Sauna im See am Cospudener See. © Quelle: André Kempner

Preise: Zeitlich abgestufte Tarife (90 Minuten ab 23 Euro, drei Stunden ab 25 Euro, vier Stunden ab 27,50 Euro, Tageskarte ab 34 Euro - freitags und am Wochenende teurer), die Parkkarte ist für Saunagänger kostenlos

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr (montags geschlossen), mittwochs 10 bis 13.45 – Frauensauna

Adresse/Kontakt: Hafenstraße 19, 04416 Markkleeberg, Tel. 0341 3585077, www.sauna-im-see.de

Sachsentherme

Die „Sachsentherme“ bietet neben dem Erlebnisbad mit Innen- und Außenbecken eine große Saunalandschaft. Draußen lockt der Saunagarten mit Saunahäuschen.

Angebot: Erlebnisbad mit drei Becken und Whirlpools, Saunalandschaft mit Dampfbädern, Außenbereich mit Saunagarten sowie kleine Speisen und Getränke im Bistro.

Die Saunalandschaft in der Sachsentherme in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Preise: Zeitlich abgestufte Tarife (drei Stunden 21 Euro, ermäßigt/Kinder 17 Euro; vier Stunden 24, bzw. 19 Euro, fünf Stunden 27, bzw. 22 Euro), Tageskarte 35 Euro, ermäßigt und Kinder 27 Euro.

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 22 Uhr

Adresse/Kontakt: Schongauer Str. 19, 04329 Leipzig, Tel.: 0341 2599920, www.sachsen-therme.de

Sauna in der Grünauer Welle

Die Sauna in der Grünauer Welle ist an das Sport- und Erlebnisbad angeschlossen. Gäste können in der Finnischen Sauna bei 90 oder in der Biosauna bei 60 Grad schwitzen.

Angebot: Zwei Saunas, ein Dampfbad und ein Tauchbecken

Die Sauna in der Grünauer Welle. © Quelle: André Kempner

Preise: 3,5 Stunden kosten regulär 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, die Schwimmbadnutzung ist inklusive

Öffnungszeiten: Montag 12 bis 22 Uhr (Frauensauna), Dienstag und Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Mittwoch 7 bis 22 Uhr, Freitag 12 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 22 Uhr. Die städtische Sauna im Sportbad an der Elster ist geschlossen.

Adresse/Kontakt: Stuttgarter Allee 7, 04209 Leipzig, https://www.l.de/sportbaeder/saunen/sauna-gruenauer-welle/

Spa im Täubchenweg

Im „Spa im Täubchenweg“ erwartet die Gäste drei Saunen und einen Wintergarten zum Entspannen.

Angebot: Drei Saunas, eine Dampfsauna, dazu buchbare Massagen und Kosmetikbehandlungen sowie eine Bar mit Speisen und Getränken

Preise: Zwei Stunden für 25 Euro, jede weitere Stunde kostet 10 Euro

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 20 Uhr, Herrensauna am Dienstag, Damensauna am Mittwoch

Adresse/Kontakt: Täubchenweg 70, 04317 Leipzig, Tel.: 0173/6565822, www.taeubchenweg-spa.de

Von Roberta Knoll und Fabienne Küchler