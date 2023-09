SC DHfK: Läufer starten Spendenaktion für schwer kranke Sportfreundin

Leipzig. Ihre Sportfreundin Andrea Liemert kennt Wenke Fröhlich schon seit Langem. Beide waren viel mit einer mehr als 30-köpfigen Laufgruppe unterwegs und letzten November auch zusammen beim New-York-Marathon. Da merkte Andrea Liemert bereits, dass ihre Kräfte nachließen – einige Monate später kam die erschütternde Diagnose: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), eine schwere Erkrankung des Nervensystems, die immer tödlich verläuft. Es kommt zu Kraftminderung, Muskelschwäche und -schwund; die Beweglichkeit von Händen, Armen, Beinen, Rumpf und Zunge geht immer weiter zurück – bis zur kompletten Lähmung der Skelettmuskulatur. Lebenserwartung nach der Diagnose: drei bis fünf Jahre. Auch bei Andrea Liemert verläuft die Krankheit rasant – und ohne Hilfe kommt sie kaum noch zurecht. Die Hürden des Alltags und der Bürokratie nimmt die 62-Jährige nur mit sehr großen Mühen; in vielen Situationen fühlt sie sich allein gelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenke Fröhlich hatte von der dramatischen Situation ihrer Lauffreundin erfahren, auch die LVZ berichtete über das Schicksal. Schnell stand fest: „Hier muss etwas passieren.“ Vor wenigen Tagen starteten Wenke Fröhlich und weitere Mitstreiter vom Laufsport des SC DHfK eine Spendenaktion für Andrea Liemert, damit sie „unvorhersehbare Kosten, für Pflege, Hilfs- und Organisationsmittel“ stemmen kann.

20-mal ist Andrea Liemert in den letzten zehn Jahren bei einem Marathon mitgelaufen. Jetzt ist daran nicht mehr zu denken. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Glockenturmlauf am Donnerstag wurde an einem Stand die Werbetrommel gerührt, und auch beim Citytrail am 30. September wollen die Sportfreunde auf ihr Anliegen hinweisen. Mehr dazu unter https://laufsport.scdhfk.de/artikel/spendenaktion-fuer-andrea-liemert-2080/.

LVZ