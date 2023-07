﻿Leipzigs wohl treueste Theater-Besucher kommen von der Freiwilligen Feuerwehr

Leipzig. Es ist verständlich, dass die meisten beim „Eisernen Vorhang“ nicht zuerst ans Theater denken. Doch der Begriff stammt von dort: Im Falle eines Feuers wird er hinabgelassen und trennt so undurchdringlich die Besucherseite von der der Künstlerinnen und Darsteller.

Nur wenige Menschen ohne künstlerischen Bezug können sich frei hinter der Metallwand bewegen: In Leipzig sind es die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr. Steffen Uhlmann erlebte als Brandschützer in den vergangenen 20 Jahren bereits Hunderte Aufführungen im Schauspiel Leipzig. Die LVZ hat er eine Schicht lang an seiner einzigartigen Perspektive auf das Theater teilhabenlassen.

Hereinspaziert! Steffen Uhlmann an den Eingangstüren zum Foyer im Schauspiel Leipzig. © Quelle: André Kempner

Dieser Abend beginnt wie jeder Theaterabend für Steffen Uhlmann mit einem Rundgang durch das Schauspielhaus – heute gemeinsam mit seinem Kollegen Roy Richter. Es wird schon nach wenigen Abzweigungen offensichtlich, wie gut sich beide dort auskennen. Das Haus ist ein unübersichtliches Gewimmel von Gängen und Treppenhäusern. Teilweise stehen skurrile Requisiten herum. Die beiden checken routiniert, ob alle Fluchtwege frei sind. Sie haben einen Blick für mögliche Gefahren.

Ein Rundgang durch die Fluchtwege des Hauses

Uhlmann kam schon 1987 während seiner Schulzeit in Grünau über einen Freund zur Freiwilligen Feuerwehr. Die greift der Berufsfeuerwehr beim Brandschutz in den Kulturhäusern der Stadt unter die Arme – laut Schauspiel bei jeder Vorstellung mit mehr als 200 Zuschauenden. Uhlmann ist 52 Jahre alt, mehr als die Hälfte seines Lebens ist er mehrmals pro Monat im Theater. Für ihn und die anderen circa 110 Freiwilligen in der Stadt bedeutet das etwa acht bis zehn Einsatz-Stunden pro Monat bei Kulturveranstaltungen. Als kulturinteressiert würde sich Uhlmann trotzdem nicht beschreiben. „Ich höre manchmal gerne klassische Musik. Aber dass ich einfach so ins Theater gehe – eher selten.“

Durch die Korridore führt der Weg im Zickzack unter, neben, hinter und schließlich auf die Bühne. Die zwei Männer in Uniform warten dort auf den Bühnenmeister. Währenddessen wird getratscht und ein bisschen gelästert: über das Stück „Schäfchen im Trockenen“. „Das ganze Haus war froh, als das Ding abgesetzt wurde“, sagt Roy Richter. Die spritzige Idee der Regisseurin, das Publikum auf Kloschüsseln sitzen zu lassen, kam nicht gut an. Die beiden fachsimpeln über Romeo und Julia, das mochte Uhlmann ganz gerne. Wer bei welchem Stück Dienst hat? Die Freiwilligen können sich für die Schichten melden und werden dann von der Brandwache eingeteilt.

Ein Platz auf der Bühne

Seitlich auf der Bühne, zwischen einer Menge Kabelsalat, steht ein Stuhl. Auf der Lehne ist mit rotem Klebeband „FW“ für Feuerwehr geklebt. Dort – direkt auf der Bühne – sitzt einer der Brandschützer. Mehrmals pro Monat ist es Steffen Uhlmanns Platz. Romeo und Julia haben sich in der aktuellen Spielzeit Dutzende Male nur wenige Schritte von ihm entfernt ineinander verliebt. Auch für einen Aufpreis in der ersten Reihe sitzt man nicht so dicht an den Darstellerinnen und Darstellern. Bei manchen Stücken müsse man regelrecht aufpassen, sagt Roy Richter: „Wenn man die Beine ausstreckt, dann spielen die im Stück mit.“

„Manchmal ist man so nah dran, dass man gar nicht so recht etwas mitbekommt“, sagt Uhlmann. Die Vorstellung ist schließlich auf den Besucherraum ausgerichtet, auch der Ton. Deswegen hört er auf dem Platz auf der Bühne oft gar nichts. Der andere Kollege sitzt im Zuschauerraum. Von dort kann man alles sehen und hören. „Für mich ist besonders wichtig, eine mögliche Rauchentwicklung frühzeitig zu erkennen und Scheinwerfer und Nebelmaschine im Blick zu haben“, erklärt Uhlmann den besten Platz für ihn.

Die Abende für Feuerwehrmann Steffen Uhlmann beginnen im Schauspiel mit einem Rundgang. © Quelle: André Kempner

Der Bühnenmeister kommt und erklärt: kein geplantes Feuer auf der Bühne an diesem Abend, nur ein bisschen Nebel. Gefahrensituationen haben die Uhlmann und Richter im Schauspiel selten erlebt. An Silvester musste mal evakuiert werden, da habe jemand zu nah an einem Rauchmelder eine Zigarette angezündet. Auf der Bühne wird dann zum Test der Eiserne Vorhang herabgelassen. Die riesige Schutzvorrichtung kennen viele Zuschauerinnen und Zuschauer, oft dient sie dem szenischen Effekt. Damit endet der Rundgang. Das Stück des Abends, „Klarheit“, kann beginnen.

Nach der Aufführung wartet Uhlmann bei Putzlicht im Parkett. Über die Theatergeschichte, die er in Leipzig miterlebt hat, sagt er: „Der letzte Intendant war, naja, sehr fantasievoll“, und lacht. Nach dem Wort fantasievoll hat er eine Weile suchen müssen. „Der hatte seine Eigenheiten, sehr lange Stücke, ohne Pausen – viel Dreck, viel Blut und da musste man schon viel reininterpretieren.“

Steffen Uhlmann ist Feuer und Flamme für „89/90“

Steffen Uhlmann gerät bei nur einem Stück wirklich ins Schwärmen. Sonst ist er sehr zögerlich mit seinem Urteil. Aber „89/90“ hat es ihm angetan. Für das Stück über Wenderfahrungen habe er sich bei jeder Gelegenheit gemeldet und sich dann mit seiner Freundin noch Karten gekauft – was er sonst nie tue. In dem Stück hat Uhlmann sich wiedererkannt, es hat etwas in ihm ausgelöst. Erinnerungen an die Wendejahre wurden plötzlich greifbar – der Brandschützer konnte eine kleine Zeitreise machen. Seine Rührung ist ein beeindruckender Erfolg des Stücks.

Der Feuerwehrmann äußert sich bestimmt, wenn es um den Brandschutz geht. Übers Theater spricht er nur in verhaltenem Ton. Ein Theaterexperte sei er auch nach 20 Jahren nicht. „Ein Experte, das ist einer, der sich auskennt, mit den Stücken, mit den Hintergründen. Der kann auch viel mehr deuten, was die Schauspieler ihm da sagen wollen.“

Warum das gleiche Stück wieder und wieder anschauen?

Damit endet der Theaterabend, der für Steffen Uhlmann mehr Dienst als Kultur ist. Um die Schicht übernehmen zu können, muss laut dem Sprecher der Leipziger Feuerwehr eine Extra-Ausbildung vorliegen. Die Aufwandsentschädigung dafür ist nicht übermäßig ergiebig. Was motiviert das Personal der Freiwilligen Feuerwehr also, bei jedem einzelnen Stück vor Ort zu sein – egal wie gut oder schlecht, wie lang, langwierig, langweilig, egal zum wievielten Mal? Darauf gibt es wohl 110 Antworten. Steffen Uhlmanns Treue zum Theater ist vor allem eine Treue zu seinem Ehrenamt und zur Gemeinschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr.

