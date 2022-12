Nach dem Streit um das Hausverbot zweier Darstellerinnen am Schauspiel Leipzig dürfen Julia Preuß und Katharina Schmidt das Gebäude in der Bosestraße wieder betreten. Nun sollen externe Mediatoren das Haus versöhnen.

Leipzig. Das Schauspiel Leipzig nimmt mit sofortiger Wirkung die Hausverbote gegen die Schauspielerinnen Julia Preuß (40) und Katharina Schmidt (32) zurück. Das erklärte die Theaterleitung am Donnerstag in einer Mitteilung. Als Intendant sei es seine Aufgabe, „eine produktive und angenehme Arbeitsatmosphäre“ zu schaffen, erklärte Schauspielchef Enrico Lübbe (47) darin. „Ich hoffe, dass wir mit diesem Schritt und in weiteren, bereits für die kommenden Tage und Wochen angekündigten Gesprächen in unterschiedlichen Formaten, aufeinander zugehen und in einen konstruktiven Dialog treten werden.“