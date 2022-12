Schauspiel Leipzig nimmt Hausverbote für zwei Ensemblemitglieder zurück

Julia Preuß und Katharina Schmidt dürfen wieder das Gebäude des Schauspiels Leipzig in der Bosestraße betreten. Die kürzlich ausgesprochenen Hausverbote seien aufgehoben, teilte das Haus am Donnerstag mit.

Leipzig. Das Schauspiel Leipzig nimmt mit sofortiger Wirkung die Hausverbote von Julia Preuß und Katharina Schmidt zurück. Das teilte das Haus am Donnerstag mit. Beide Ensemblemitglieder hätten damit die Möglichkeit, alle bereits erarbeiteten Rollen weiter zu spielen.

Ausgesprochen worden waren die Hausverbote mit Wirkung zum 18. November. Katharina Schmidt (40) und Julia Preuß (32) sind seit 2015 am Schauspiel Leipzig engagiert. Im Juli 2023 sollen sie das Haus verlassen. Ihre Verträge wurden nicht verlängert.

Intendant Enrico Lübbe erklärte: „Ich hoffe, dass wir mit diesem Schritt und in weiteren, bereits für die kommenden Tage und Wochen angekündigten Gesprächen in unterschiedlichen Formaten, aufeinander zugehen und in einen konstruktiven Dialog treten werden.“

Mehr dazu in Kürze.

