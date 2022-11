﻿Neun Scheiben im Leipziger Amtsgericht eingeworfen

Das Amtsgericht in der Bernhard-Göring-Straße ist Ziel eines Angriffs geworden. Unbekannte warfen mit Steinen und beschädigten neun Scheiben. Die Details zum Vorfall:

Unbekannte Steinewerfer attackierten das Amtsgericht in der Bernhard-Göring-Straße.

Leipzig. Mehrere Scheiben des Amtsgerichtes an der Bernhard-Göring-Straße in Leipzig sind am Dienstag durch Steinwürfe beschädigt worden. Wie die Polizei informierte, schlugen die bislang unbekannten Täter vermutlich während des Wochenendes zu.

Drei Räume im Hochparterre wurden durch Steine beschädigt; in jedem Raum gingen jeweils drei Fensterscheiben zu Bruch. Weil die Fenster speziell gesichert waren, sind sie nicht komplett zersprungen. Dennoch müssen sie jetzt ausgetauscht werden. Der Schaden wird mit rund 3000 Euro beziffert.

Aktuell ermittelt die Leipziger Polizei wegen Sachbeschädigung. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, werde wahrscheinlich der Staatsschutz ebenfalls Ermittlungen anstellen, heißt es vor Ort.

