Von der Arbeit auf die Rennbahn: Leipziger Scheibenholz feiert Partyrenntag

Leipzig. „Von der Arbeit direkt auf die Pferderennbahn“: Am Donnerstag, den 6. Juli, steigt der „Partyrenntag“ im Leipziger Scheibenholz, bei dem der After-Work-Aspekt im Vordergrund steht.

Ab 17.30 Uhr gehen die ersten Pferde an den Start und drehen ihre Runden in der Abendsonne. Im Anschluss an die sieben Rennen lädt das Scheibenholz zur Après-Race-Party mit DJ Holgaaar.

Weitere Termine sind im Kalender bereits vorgemerkt. Am 10. September wird das Jubiläum der ältesten organisierten Sportart in Deutschland gefeiert: 160 Jahre Galopprennsport in Leipzig sind der Anlass. Der Saisonabschluss findet dann am 8. Oktober statt.

LVZ