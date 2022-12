﻿Leipziger CargoBeamer hat Lösung für den Fernfahrer-Mangel

Das frühere Startup wird in diesem Jahr schon 40.000 Lkw-Ladungen per Schiene transportieren. Die dafür nötigen Zug-Waggons stellt es neuerdings selbst her und plant ein europaweites Netz. Dadurch soll auch der extreme Mangel an Fernfahrern in der Logistik-Branche verringert und der Beruf wieder attraktiver werden.

Leipzig. Die Leipziger Firma CargoBeamer könnte bald europaweit bekannt sein. Denn sie hat ein Transportsystem entwickelt, das etliche Umweltgifte und 80 Prozent Kohlendioxid gegenüber einer Fahrt mit Diesel-Lkw vermeidet. Zudem bietet es eine Lösung für das vielleicht größte Problem der Logistikbranche in Europa: Es fehlen massenhaft Lkw-Fahrer für den Fernverkehr.

Allein in Deutschland werden aktuell 80.000 Fernfahrer gesucht – europaweit sogar die zehnfache Zahl, erfuhr Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag bei einem Betriebsbesuch auf dem Engelsdorfer Testgelände. „Viele Trucker gehen bald in Ruhestand, das Frachtaufkommen wächst aber weiter“, schilderte CargoBeamer-Sprecher Tim Krause. „Deshalb wird für das Jahr 2025 sogar das Fehlen von 2,5 Millionen Fahrern in Europa prognostiziert. Aber da haben wir eine Lösung.“

Gewicht pro Ladung entspricht acht oder neun Elefanten

CargoBeamer bekam erst Anfang Oktober den Leipziger Wirtschaftspreis „Via Oeconomica“ als besonders schnell wachsendes Unternehmen verliehen. Es hat ein Verladesystem für den Eisenbahnverkehr entwickelt, durch das sich der Sattelauflieger eines Lkw im Rekordtempo auf einen Transport-Waggon verschieben lässt. Wie das funktioniert, schaute sich Stadtoberhaupt Jung nun aus der Nähe an. „Ganz leise wird hier ein Gewicht von 37 Tonnen verschoben“, rechnete er beeindruckt nach. „Das sind etwa acht oder neun Elefanten – so stelle ich mir das immer vor.“

Geschäftsführer Nicolas Albrecht (rechts) führte Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) über das Testgelände in Engelsdorf. © Quelle: Stella Weiß

Das Beladen eines Zuges dauert so nur noch 20 Minuten – statt vier bis sechs Stunden per Kran, erläuterte Krause. Denn in speziellen Terminals könnten mit der Technik gleichzeitig viele Waggons beladen werden. Außerdem sei das System für jede Art von Brummis geeignet – anders als die vorhandenen Güterverkehrsumschlagplätze von Branchenriesen wie DB Cargo.

40.000 Laster in diesem Jahr per Zug transportiert

2022 würden die Leipziger mehr als 40.000 Laster auf 2300 Zügen über den Kontinent chauffieren, sagte Geschäftsführer Nicolas Albrecht. „Das spart rund 32.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Im nächsten Jahr soll sich das Transportvolumen wieder etwa verdoppeln“, rechnete er vor. Ein Flaschenhals sei bislang die Bereitstellung der firmeneigenen Spezialwaggons gewesen, von denen erst wenige Hundert Stück in Bulgarien hergestellt wurden. Doch in den letzten Wochen hat das Unternehmen eine eigene Endmontage aufgebaut. Dafür wurde eine frühere Werkshalle für Lokomotiven und Pressen im Norden von Erfurt angemietet und umgerüstet. Die Produktion einer ersten Charge von 20 Waggons laufe dort seit November. „Bei der Zulieferung wesentlicher Komponenten haben wir uns bewusst für einen Hersteller aus dem Westen der Ukraine entschieden“, erläuterte Albrecht. Im nächsten Frühling starte die Serienproduktion. „Das Werk in Erfurt bietet Kapazität für eine jährliche Produktion von bis zu 1000 Waggons. Mittelfristig soll die Belegschaft vor Ort auf bis zu 50 Mitarbeitende steigen.“

Statt sie in Bulgarien einzukaufen, produziert CargoBeamer seine Spezialwaggons jetzt selbst: in einer früheren Lokomotiv-Halle in Erfurt. Wichtige Komponenten dafür kommen von einem Hersteller im Westen der Ukraine. © Quelle: CargoBeamer

30 Umschlagterminals in ganz Europa geplant

Der Sitz in der Leipziger Kreuzstraße 12 zähle derzeit 60 Beschäftige (darunter viele Ingenieure in der Entwicklungsabteilung) und solle ebenfalls weiter wachsen. Hinzu kommen mehrere Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem an den Standorten, wo bereits Umschlagterminals zu finden sind: so in Kaldenkirchen bei Mönchengladbach, Domodossola in Norditalien und in Calais an der französischen Atlantikküste.

In den nächsten zehn Jahren sollen mehr als 30 Terminals in ganz Europa hinzukommen, die durch über 50 Zug-Linien miteinander verbunden sind. In Deutschland würden vier bis sechs Standorte angestrebt. „Dadurch werden Hunderttausende Sattelauflieger von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene verlagert, wodurch jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden und ein wichtiger Beitrag zur Einhaltung der europäischen Klimaziele geleistet wird“, so Sprecher Krause.

Fernfahrer sind jeden Abend wieder zu Hause

Ein Transport von frischem Gemüse aus Spanien nach Deutschland verkürze sich so um viele Stunden. „Viel entscheidender für die Logistik-Branche ist jedoch, dass die Lkw-Fahrer nicht mehr tagelang unterwegs sein müssen. Sie schaffen die Ware nur noch bis zum nächsten Terminal oder holen sie von dort ab. Abends sind sie dann wieder bei ihren Lieben zu Hause.“ Das könne den Kraftfahrerberuf wieder deutlich attraktiver für jüngere Frauen und Männer machen.

Noch in der Entwicklungsphase ist die erste Box von CargoBeamer. Dieser Prototyp wurde in der Ukraine fertiggestellt. Er kann kleinteiligere Ladungen im Umfang von sechs Schiffscontainern aufnehmen – und per Zug weitertransportieren. © Quelle: Stella Weiß

Tatsächlich würden die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) für ihre Busse und Straßenbahnen immer öfter frühere Fernfahrer einsetzen, die aus familiären Gründen umsatteln wollen, bestätigte Oberbürgermeister Jung diesen Trend. Er hoffe, dass CargoBeamer in der Erfolgsspur und mit seinem Sitz in Leipzig bleibt.

Geschäftsführer Albrecht gab derweil das Ziel aus, den Wert des früheren Start-ups zeitnah auf eine Milliarde Euro zu vervierfachen. Dazu Jung: „Solche Firmen, die bei uns auch forschen und entwickeln, brauchen wir noch viel mehr.“